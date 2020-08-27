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藏壽司進駐ATT 4 FUN！還有吃到飽燒肉店「神保町」開幕優惠揭曉

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▲ATT餐飲 。（圖／品牌提供）

▲「藏壽司」進駐ATT 4 FUN，開幕優惠揭曉。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

信義區餐飲戰越來越激烈，人氣排隊美食「藏壽司」位於台北的第四家分店就選在ATT 4 FUN，不用走出樓層，同一層樓更有以平價與高CP值聞名的吃到飽日式燒肉店「神保町」將於8月28日開幕，讓民眾擁有更多平價選擇，免出國就能吃得到正宗日式料理。

▲ATT餐飲 。（圖／品牌提供）

▲人氣壽司名店「藏壽司」在台北的第四家分店進駐ATT 4 FUN 。（圖／品牌提供）

ATT 4 FUN抓住消費者胃口，此次引進了人氣壽司名店「藏壽司」，是台北的第四家分店，除了新鮮美味、逾百款的壽司外，還有獨家的吃壽司抽扭蛋活動，同時也祭出開幕優惠，民眾即日起至9/3，於藏壽司信義店消費，並上粉絲團按讚、分享，結帳時即可享有9折優惠。而同一層樓「4F食樂無限」，還有吃到飽日式燒肉店「神保町」，燒烤搭配火鍋的雙拼組合，更提供壽司、炸物、沙拉，多樣化的選擇，深受各路美食愛好者的喜愛，神保町將在8月28日開幕，屆時4樓的美食餐廳將會全數到齊。

▲ATT餐飲 。（圖／品牌提供）

▲ATT餐飲 。（圖／品牌提供）

▲吃到飽日式燒肉店「神保町」8月28日開幕，燒烤搭配火鍋的雙拼組合吃到過癮 。（圖／品牌提供）

其餘餐廳像是來自日本、全台北唯一的「Moomin Café」為結合咖啡廳及熱門嚕嚕米周邊商品的複合式空間；「夏部火鍋」以多種獨門湯底，搭上頂級肉品及高品質的新鮮食材，以及咖哩愛好者必訪的「賣飯食」以多樣口味的熟成咖哩為賣點，滿足消費者多元口味。

▲ATT餐飲 。（圖／品牌提供）

▲一人燒肉創始店「燒肉LIKE」於8月29日「燒肉日」推出當日限定所有肉品單點半價優惠 。（圖／品牌提供）

另外，在京站以及新莊宏匯廣場皆有設點的一人燒肉創始店「燒肉LIKE」，將於8月29日「燒肉日」推出當日限定所有肉品單點半價優惠，且全省門市當天前29名入店用餐的顧客，再享加碼「牛五花」只要29元的優惠。

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關鍵字：

藏壽司, 餐飲, 日式, ATT 4 FUN, 信義區, 燒肉, 餐廳, 美食, 打卡, 優惠, 折扣
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