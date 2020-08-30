中秋高顏值月餅！「深夜裡的法國甜點」松子豆沙、舊振南芒果味必吃

▲中秋月餅禮盒正夯新舊結合，新光三越與昇恆昌皆聯手百年老店。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安 ／綜合報導

一年一度中秋月餅戰開打，新光三越今年首度邀請到排隊名店「深夜裡的法國甜點」，與百年老店「李亭香」聯手打造專屬禮盒，另外，昇恆昌也首次與舊振南合作，提供棗泥核桃、日月潭紅茶提味的香茗豆沙，以及獨家限定的芒果阿薩姆口味三款中秋月餅，兼顧美味與高顏值。

▲新光三越攜手「深夜裡的法國甜點」打造深法中秋限定禮盒 950元。

▲格麥台灣水果造型月餅禮盒450元。

▲龍鳳堂柚見蛋黃酥禮盒580元。（圖／品牌提供）

為了讓送禮更多元化，新光三越與「深夜裡的法國甜點」、百年老店「李亭香」聯手打造專屬禮盒，除了可品嚐到兩大名店將法國奶油融入創造出多層次風味的松子豆沙月餅之外，還有多款與知名奶油品牌Isigny合作的獨家甜品。像是強調奶黃流沙口感的「金賞流沙流心月餅」，一口咬下即能品嚐到濃郁蛋黃香與奶香的奶黃流沙。另也有「創意造型月餅」包括用國寶翠玉白菜打造的老耿翠玉白菜禮盒、柚子造型的龍鳳堂柚見蛋黃酥禮盒、荷花造型的法藍四季荷花酥禮盒、西瓜和香蕉造型的格麥台灣水果造型月餅禮盒等。

新光三越也提供免飛出國就能買到的日系伴手禮，東京牛奶起司工房季節限定首度推出的全新品項奶油酥餅，擁有「蝦餅界馬卡龍」之稱的志滿秀將起司與蝦仙貝完美融合研發出全新食感等品項，都是此次必買亮點。

▲昇恆昌「月來月好中秋月餅禮盒」首次攜手舊振南合作3種口味月餅以及茶包，NT$1,080 。（圖／品牌提供）

昇恆昌「月來月好中秋月餅禮盒」首次攜手百年老店舊振南合作，禮盒採左右展開設計，以滿月與玉兔為靈感發想，用十二隻小兔子代表十二個月，隱諭一年之意。三款不同口味的月餅分別有以純正黑棗融合白鳳豆與紅豆的棗泥核桃口味，棗香泥細，烘烤加州核桃佐其料；香茗豆沙口味精選白鳳豆沙融合台灣私房日月潭紅茶，茶韻甘甜。

最特別的是獨家限定芒果阿薩姆口味，內餡大玩混搭風，將台灣在地愛文芒果揉入阿薩姆茶葉香氣，一口咬下酸甜滋味老少皆宜。另外，昇恆昌還打造立體茶包，採阿里山高山烏龍茶，將原葉放入特殊設計的三角立體茶袋中，茶葉沖泡時充分舒展，是搭配月餅的絕佳組合。