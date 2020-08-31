比堅持更難的是「放棄」！請在千百個理由中　找出讓生活更好的方式

▲（圖／《追婚日記》劇照）

前陣子流行過一句話：「堅持一件事，只要一個理由就夠；放棄一件事，卻需要千百個理由才能下決定。」說放棄就放棄其實並不容易，若曾付出時間與心力，更是難上加難，因為不甘願在毫無收穫的情況下就此收杆。但為何放棄需要千百個理由，堅持只需要一個呢？或許那是因為，不知道什麼是自己真正想要。

不清楚眼下的目標





▲（圖／Pixabay@ThisIsEngineering）

真要說起來，放棄的理由根本不只一種，任何芝麻綠豆大的事都行。其中，最讓人進退維谷的無非是「我根本不知道自己在幹嘛，所以想說放棄算了。」確實，不著邊際的未知感總是令人心慌，比起茫然地蹉跎下去，放棄可能是更好的選項。

然而，為放棄而放棄真的好嗎？在不清楚眼下目標的情況下，這可能只會讓你從一個坑跳進另一個坑。若真想放棄，就請在放棄的理由中，找出可能讓生活更好的方式。

放棄後，還是可能跌入死胡同





▲（圖／《重慶森林》劇照）

說放棄就放棄是種自由嗎？絕對是。然而身處資本主義社會，追求自由需要本錢，這種本錢是經驗或資金、技能或嚮往，是各種能讓你「離開現況且改善現況」的條件，有了這些條件，才能夠說放就放。否則，思慮不周的放棄，很多時候只是為下一個放棄埋伏筆罷了。

「跟著感覺走」平時看似浪漫，但在尋找工作目標時，感性並不夠用，還要加上理性判斷，才能確保自己把飯碗捧得穩，捧得開心。

多嘗試多閱讀，找出新的方向





▲（圖／Pixabay@Andrea Piacquadio）

因此，為了日後能夠心無旁鶩地放棄，就必須先瞻前顧後地堅持。舉例而言，就職前多閱讀相關領域的書籍，並實際參加講座，以免想像與實業產生落差；又或者直接進修相關技能，實戰演練。

另外，若對目前工作心生倦怠，也可先列出現況的「Pros and cons」，理性分析後再決定下一步如何進行。若在比較後仍覺得放棄為上，那就先理好離職後的目標、理想的生活、可接受的工作環境與待精進的技能，避免「放棄了，然後呢？」的不幸出現。帶著充分的理由做決定，停止意氣用事地放棄，才不會造成日後後悔。

因此，若還找不到放棄的理由，那就再堅持一下吧。或許那一下堅持，會使你從迷霧中撥雲見日。

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