fb ig video ETtoday search mobile

比堅持更難的是「放棄」！請在千百個理由中　找出讓生活更好的方式

>

▲比堅持更難的是放棄。（圖／女子學）

▲（圖／《追婚日記》劇照）

前陣子流行過一句話：「堅持一件事，只要一個理由就夠；放棄一件事，卻需要千百個理由才能下決定。」說放棄就放棄其實並不容易，若曾付出時間與心力，更是難上加難，因為不甘願在毫無收穫的情況下就此收杆。但為何放棄需要千百個理由，堅持只需要一個呢？或許那是因為，不知道什麼是自己真正想要。

不清楚眼下的目標

▲比堅持更難的是放棄。（圖／女子學）

▲（圖／Pixabay@ThisIsEngineering）

真要說起來，放棄的理由根本不只一種，任何芝麻綠豆大的事都行。其中，最讓人進退維谷的無非是「我根本不知道自己在幹嘛，所以想說放棄算了。」確實，不著邊際的未知感總是令人心慌，比起茫然地蹉跎下去，放棄可能是更好的選項。

然而，為放棄而放棄真的好嗎？在不清楚眼下目標的情況下，這可能只會讓你從一個坑跳進另一個坑。若真想放棄，就請在放棄的理由中，找出可能讓生活更好的方式。

放棄後，還是可能跌入死胡同

▲比堅持更難的是放棄。（圖／女子學）

▲（圖／《重慶森林》劇照）

說放棄就放棄是種自由嗎？絕對是。然而身處資本主義社會，追求自由需要本錢，這種本錢是經驗或資金、技能或嚮往，是各種能讓你「離開現況且改善現況」的條件，有了這些條件，才能夠說放就放。否則，思慮不周的放棄，很多時候只是為下一個放棄埋伏筆罷了。

「跟著感覺走」平時看似浪漫，但在尋找工作目標時，感性並不夠用，還要加上理性判斷，才能確保自己把飯碗捧得穩，捧得開心。

多嘗試多閱讀，找出新的方向

▲比堅持更難的是放棄。（圖／女子學）

▲（圖／Pixabay@Andrea Piacquadio）

因此，為了日後能夠心無旁鶩地放棄，就必須先瞻前顧後地堅持。舉例而言，就職前多閱讀相關領域的書籍，並實際參加講座，以免想像與實業產生落差；又或者直接進修相關技能，實戰演練。

另外，若對目前工作心生倦怠，也可先列出現況的「Pros and cons」，理性分析後再決定下一步如何進行。若在比較後仍覺得放棄為上，那就先理好離職後的目標、理想的生活、可接受的工作環境與待精進的技能，避免「放棄了，然後呢？」的不幸出現。帶著充分的理由做決定，停止意氣用事地放棄，才不會造成日後後悔。

因此，若還找不到放棄的理由，那就再堅持一下吧。或許那一下堅持，會使你從迷霧中撥雲見日。

延伸閱讀：

職涯規劃跟夢想無關！透過「生涯金三角」，制定階段性的工作目標

別讓情緒侵蝕你的生活！與其花時間抱怨，不如想方法改變，別再拿理由困住自己

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

女子學, 理由, 生活, 目標, 堅持, 放棄, 決定
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點 8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻 徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼 迪士尼「華麗風公主文具」貴氣逼人！金色原子筆、紙膠帶放桌上就是唯美擺飾 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想 《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面