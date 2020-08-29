皮克斯控尖叫！聯名咖啡廳讓你邊吃邊玩　熊抱哥粉紅漢堡太療癒

▲皮克斯聯名咖啡廳開幕。（圖／翻攝自OH MY CAFE日本官網、下同）



編輯／ChiNg

皮克斯動畫電影深受大家喜愛，動人的故事和可愛角色擄獲大人、小孩的心，最近日本的OH MY CAFE就從8月28日起，陸續在東京、大阪、名古屋推出「皮克斯祭」企劃，以《玩具總動員》、《怪獸大學》、《1／2的魔法》等多部經典電影為主題，做成多款造型餐點，毛怪、熊抱哥變成美食，Q到讓人捨不得吃。

在 Instagram 查看這則貼文 shopDisneyjp（@shopdisneyjp）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 18 日 下午 7:38 張貼



▲皮克斯經典球狀造型麵包。¥790（約台幣219元）。

玩具總動員



大家熟悉的胡迪、翠絲、蛋頭先生全都收在這款「玩具盒奶油吐司盒子」裡啦！享受美味的嫩雞，同時還能回味安迪的玩具們，童年彷彿歷歷在目。

▲《玩具總動員》奶油燉吐司盒子。¥2,390（約台幣659元）。

除了餐點，飯後當然少不了飲品囉！《玩具總動員3》主題的玻璃杯冰茶，彩虹塗鴉配上小太陽，活潑可愛的配色讓人忍不住一口接一口停不下來。

▲《玩具總動員3》限定玻璃杯冰紅茶。¥490（約台幣136元）。

《玩具總動員》中深受喜愛的反派角色熊抱哥被做成粉紅色的漢堡也太療癒了！「草莓味的雞肉漢堡」配上熊抱哥呆萌的大鼻子，可愛指數破表；而「草莓飲」同樣主打粉色調，一杯充滿少女氣息的飲品，你捨得喝嗎？但熊抱哥餐點目前還吃不到，要等到10／10至11／24才會期間限定登場。

▲熊抱哥期間限定草莓餐點。依序為¥1,990（約台幣301元）、¥590（約台幣163元）。

怪獸大學

還記得《怪獸大學》的尖叫能量瓶嗎？這次讓毛怪和大眼仔在餐盤上對你尖叫吧！藍色與綠色就是他們的代表色，以奶油義大利麵佐酪梨醬調色出你的童年。

▲以毛怪及大眼仔為主題的義大義麵。¥1,790（約台幣494元）。

海底總動員

聰明的尼莫終於找到多莉了，看看他們在墨西哥玉米餅上的團聚，是不是既溫馨又可愛啊！大口咬下香脆餅皮能吃到蒜味雞肉以及蛋沙拉，不只視覺豐富，味蕾也是大大的滿足。

▲《海底總動員》造型玉米餅。¥1,590（約台幣439元）。

期間限定：「汽車總動員&1／2魔法」

上面介紹的除了熊抱哥草莓餐點，其他品項都會固定提供，隨時可以吃到，但於8／28至10／9推出的《汽車總動員》&《1／2的魔法》主題餐點就是期間限定，錯過就沒有了。到訪時來一份閃電麥昆輪胎造型麵包搭配蕃茄口味的漢堡排，餐後再來一杯《1／2的魔法》伊恩與巴里的「魔法檸檬蘇打水」，紫色的神秘外觀讓人不禁讚嘆這款聯名實在太讚啦！

▲閃電麥坤輪胎造型漢堡。¥1,890（約台幣521元）。

▲《1／2的魔法》魔法色彩飲品。¥1,090（約台幣301元）。

除餐點之外，現場也有許多周邊商品可以買，有PIXAR FEST、OH MY CAFE原創商品及人氣很夯的三眼怪系列，每一款都是精美的實用小物，來這一趟收獲滿滿。

原創商品中，以紫色為主題的復古系列特別有質感，從徽章、貼紙小物到頭巾，束帶包都有，滿足紫色控與皮克斯控。

▲復古系列徽章共16款，¥350（約台幣95元）、頭巾¥1,500（約台幣411元）



而當然少不了最受歡迎的三眼怪，三眼怪蠢萌的模樣與速食結合，繽紛的漫畫風格，腦波弱的想通通都收藏。

▲（左起）三眼怪鑰匙圈，¥700（約台幣192元）、三眼怪環保袋¥1,850（約台幣507元）

同場加映！歡慶25周年，CAFÉ！N變身《玩具總動員》快閃咖啡廳

台灣就有限定快閃店！去不成日本沒關係，位在台北的CAFÉ！N變成了主題咖啡廳，一直以來保持跨界聯名合作精神的硬咖啡因應《玩具總動員》上映25週年，三層樓古宅式的建築瞬間化身為大人與小孩的童年藏寶天堂。一樓以「時光相館」為主題，結合蠟筆彩繪及復古時空感打造而成，是用餐、拍照的好選擇；而二、三樓則是能實現鐵粉們的心願，親自化身為電影角色融入於經典場景裡，一邊拍照、一邊回味，店內每個角落都好拍又好買，《玩具總動員》的頭號粉絲們千萬不能錯過！

▲台北咖啡廳CAFE！N打造《玩具總動員》主題情境。（圖／翻攝自CAFE！N官網）

另外，CAFE！N咖啡也推出了《玩具總動員》系列聯名咖啡豆，讓大家能把安迪的玩具們打包回家！胡迪、巴斯光年、三眼怪等五種樣式的咖啡豆，無論是配方豆還是濾掛咖啡，包裝都很精美也很可愛，選個優閒的午後與玩具們來一場童年邂逅吧！

▲CAFE！N 與TOY STORY聯名造型咖啡豆。（圖／翻攝自CAFE！N官網）

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