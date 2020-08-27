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Nike聯名Stüssy又來搶錢！經典鞋加上潮流小細節　比「朴敘俊同款」更燒

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@earlygvng、sneakernews.com

Nike與Stüssy的聯名系列人氣火爆，先前被朴敘俊穿上腳的Nike Air Zoom Spiridon Caged 2鞋款，就讓大家都想get同款，第二波合作把Spiridon Caged 2鞋型加入Kukini魚骨設計，也受到泫雅等明星的喜愛。這次曝光的最新聯名將選擇Nike經典球鞋Air Force 1，會為基本款注入什麼新設計，讓人超級期待。

▲Stussy X Nike air force1 。（圖／翻攝自IG@earlygvng）

▲朴敘俊和泫雅都穿過NikeXStüssy的聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@hyunah_aa）

最新一波的Nike與Stüssy聯名，選擇Nike廣受歡迎的Air Force 1鞋款，從IG@earlygvng發布的諜照中可以看到，鞋面全部使用類似麻布的材質，與「朴敘俊同款」一樣是奶茶、淺棕色調，Swoosh部份用刺繡呈現，中間還以縫線增加設計，鞋頭繡有Stüssy的S Logo，鞋舌標籤印上品牌標誌和Stüssy World Tour五大城市字樣。

▲Stussy X Nike air force1 。（圖／翻攝自IG@earlygvng）

▲Stussy X Nike air force1 。（圖／翻攝自IG@earlygvng）

這款聯名球鞋目前沒有詳細的販售資訊，但預計會在2020年底登場，根據爆料帳號IG@py_rates_先前指出，除了奶茶色，可能還會有黑色款Air Force 1，價格美金130元（約台幣3,817元），不過確切的資訊還是有待後續追蹤，請大家拭目以待。

另外，Adidas與肯爺（Kanye West）合作的Yeezy Boost 700 V3「Arzareth」， 8月29日將於台灣開賣，這款球鞋造型前衛、結構特殊，半透明支架結合清新的水藍配色與夜光功能，看起來很有科幻、未來感，穿上去潮味大增。想入手的話，詳細販售資訊8月28日會公告於Adidas官方臉書粉絲專頁。

▲Stussy X Nike air force1 。（圖／翻攝自IG@earlygvng）

▲Stussy X Nike air force1 。（圖／翻攝自IG@earlygvng）

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關鍵字：

Stüssy, Nike, 聯名, 球鞋, AirForce1
fashion.net

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