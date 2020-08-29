愛馬仕300萬暴龍錶有漫畫感　Jaquet Droz以金雕秀東方龍

▲Jaquet Droz浮雕祥龍時分小針盤腕錶，2,534,000元。（圖／Jaquet Droz提供）

記者陳雅韻／台北報導

龍在東方文化是最受歡迎的神獸，瑞士名錶Jaquet Droz（雅克德羅）運用金雕技法，推出全球限量8只的浮雕祥龍時分小針盤腕錶（Petite Heure Minute Relief Dragon），採用礦物紋如蛛網的紅黑色碧玉面盤，讓18K金手工雕琢的金龍盤踞於面盤中央，爪著一顆縞瑪瑙圓珠，展現霸氣。

▲浮雕祥龍時分小針盤腕錶的錶背同樣有金雕龍圖案。

翻到錶背，同樣令人驚艷，因為自動盤也以碧玉製作，金質雕琢的龍身覆於其上，金龍彷彿從機芯躍出一般，相當生動，內載動力儲存達68小時、配備矽游絲與擒縱叉的自動上鍊機芯，隨錶附上由工匠親筆簽名的證書，傳達他們對作品的用心與熱情。

▲愛馬仕Arceau Aaaaargh琺瑯工藝腕錶呈現暴龍圖案，3,009,000元。（圖／愛馬仕提供）

有別於東方龍形象，愛馬仕（Hermes）請出兇猛的暴龍，靈感源自英國藝術家Alice Shirley為品牌設計的方巾圖案，邀琺瑯彩繪大師Anita Porchet於Arceau Aaaaargh琺瑯工藝腕錶面盤上，以掐絲與微繪琺瑯技法呈現帶有漫畫風格的暴龍圖案，其名稱也從暴龍的吼聲而來，令人莞爾，限量24只，9月將來台亮相。