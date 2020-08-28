你的IG更新了嗎？ 最新9種「動畫字體」讓限時動起來　

▲IG限動有「動畫字體」了，快來試試。（影／實習記者陳佑青攝）

實習記者陳佑青／綜合報導

近日Instagram更新頻頻，包含「可與Facebook好友聊天」、「15秒短影音」等新功能，其中，最引人注目的便是限時動態增加了「動畫字體」，簡單一鍵操作便可製作與眾不同、千變萬化的超炫限時動態！究竟在哪用、怎麼用？就由小編來示範給大家看吧～

炫技新功能「動畫字體」



操作如同以往容易，只要「四步驟」就能完成。

Step1：打開你的instagram，並且點開左上方的「相機」圖示，這樣就進入限時動態的介面囉！



Step2：成功進入限時動態介面之後，點選上列最右「Aa」圖示，如此一來就可以新增文字了。

Step3：打完文字內容後，開始設計屬於你的特色限時動態吧！點擊上列「調色盤」圖示便可更換文字顏色；再按一次即可更換文字字體唷！

Step4：最後，按上列最右邊的按鍵，大家期待已久的動畫文字就完成囉！

「限時動態」一功能出現於2017年，解決了當時大家困擾已久的問題，例如：只是想簡單分享當下的心情卻又不想發一則完整貼文；或是對於極度講究版面配色的使用者來說，增減一篇貼文都是煩惱。因此出現了具時效性的限時動態，24小時後將自動刪除，這個功能的出現也是深得小編的心啊（淚）～後來限時動態又陸續出現投票、提問、倒數、趣味問答、嵌入照片等多元功能，一步步的讓用戶能更個性化的選擇使用，而這次則是世紀性大突破的出現動畫文字，不得不說真是讚不絕口！

千變萬化的字體

而Instagram的「限時動態」繼內建塗鴉筆刷、鏤空等新字體，前陣子又推出廣受歡迎的切換底線功能，只要簡單按下字型最上方的「A」字，即可體驗共計9種字體。貼心小提醒：不同的字體也會使顯示出來的動畫有所不同唷！

▲按下「A」並左右滑動便可輕鬆變換字體。

▲多次按下「A」即可變換字的背景。

動畫字體目前尚未實施於全體用戶，甚至同一支手機中不同帳號間也有異同，夠幸運的人才能搶先體驗，趕快檢查自己是不是lucky star，或是借朋友的手機來試試吧。

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