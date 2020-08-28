fb ig video ETtoday search mobile

你的IG更新了嗎？ 最新9種「動畫字體」讓限時動起來　

>

 ▲IG限動有「動畫字體」了，快來試試。（影／實習記者陳佑青攝）

實習記者陳佑青／綜合報導

近日Instagram更新頻頻，包含「可與Facebook好友聊天」、「15秒短影音」等新功能，其中，最引人注目的便是限時動態增加了「動畫字體」，簡單一鍵操作便可製作與眾不同、千變萬化的超炫限時動態！究竟在哪用、怎麼用？就由小編來示範給大家看吧～

炫技新功能「動畫字體」

操作如同以往容易，只要「四步驟」就能完成。

Step1：打開你的instagram，並且點開左上方的「相機」圖示，這樣就進入限時動態的介面囉！

▲instagram限時動態新功能。（圖／實習記者陳佑青攝）

 
Step2：成功進入限時動態介面之後，點選上列最右「Aa」圖示，如此一來就可以新增文字了。

▲instagram限時動態新功能。（圖／實習記者陳佑青攝）

Step3：打完文字內容後，開始設計屬於你的特色限時動態吧！點擊上列「調色盤」圖示便可更換文字顏色；再按一次即可更換文字字體唷！

▲instagram限時動態新功能。（圖／實習記者陳佑青攝）

Step4：最後，按上列最右邊的按鍵，大家期待已久的動畫文字就完成囉！

▲ig限時動態新功能。（圖／編輯）

「限時動態」一功能出現於2017年，解決了當時大家困擾已久的問題，例如：只是想簡單分享當下的心情卻又不想發一則完整貼文；或是對於極度講究版面配色的使用者來說，增減一篇貼文都是煩惱。因此出現了具時效性的限時動態，24小時後將自動刪除，這個功能的出現也是深得小編的心啊（淚）～後來限時動態又陸續出現投票、提問、倒數、趣味問答、嵌入照片等多元功能，一步步的讓用戶能更個性化的選擇使用，而這次則是世紀性大突破的出現動畫文字，不得不說真是讚不絕口！

千變萬化的字體

而Instagram的「限時動態」繼內建塗鴉筆刷、鏤空等新字體，前陣子又推出廣受歡迎的切換底線功能，只要簡單按下字型最上方的「A」字，即可體驗共計9種字體。貼心小提醒：不同的字體也會使顯示出來的動畫有所不同唷！

▲IG限時動態字體（圖／編輯）

▲按下「A」並左右滑動便可輕鬆變換字體。

▲IG限時動態字體。（圖／編輯）

▲多次按下「A」即可變換字的背景。

動畫字體目前尚未實施於全體用戶，甚至同一支手機中不同帳號間也有異同，夠幸運的人才能搶先體驗，趕快檢查自己是不是lucky star，或是借朋友的手機來試試吧。

►【奧斯塔羅】你內心真正恐懼的是什麼？

►新竹動物園旁的透明系秘境！必點漂浮氣泡飲　加芒果雪糕太邪惡

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Instagram, IG, 更新, 字體, 限時動態
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

對不起，你們真的不適合！6大星座組合請保持距離　天蠍+金牛只會互相踐踏

對不起，你們真的不適合！6大星座組合請保持距離　天蠍+金牛只會互相踐踏

最容易出極品「顏值擔當」星座Top 3 ！處女撕漫男、冠軍全網公認

最容易出極品「顏值擔當」星座Top 3 ！處女撕漫男、冠軍全網公認

女生健身增肌5大益處！養成不怕胖易瘦體質還能緊實肌膚

女生健身增肌5大益處！養成不怕胖易瘦體質還能緊實肌膚

蔡詩芸升格媽媽坦言改變很多　維持婚姻秘訣：彼此都要有獨立而自由的空間 CP值爆高！394元就可以買到「粉紅牛奶」快煮壺　租屋族、學生都必備 千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調 楊丞琳透視水鑽裝美爆！MIU MIU「可芙包」變奏推出再度攻陷少女心 愛過才懂的6個真理：「沒人會失去所有，至少，你還有自己。」 賽琳娜和BLACKPINK合作新歌　還推出聯名冰淇淋，影片曝光吸400萬粉絲搶看 Jo Malone、diptyque 最新香水PK，讓人陷入選擇障礙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面