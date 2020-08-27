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賽琳娜和BLACKPINK合作新歌　還推出聯名冰淇淋，影片曝光吸400萬粉絲搶看

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編輯／Emily　圖／翻攝自serendipitybrands.com、IG@blackpinkofficial

韓國女團BLACKPINK前不久才回歸，8月28日又有新歌登場，這次找來賽琳娜・戈梅茲（Selena Gomez）合作，推出名為「Ice Cream」的歌曲，賽琳娜很開心能和BLACKPINK合作，也宣布將配合歌曲推出一款聯名冰淇淋，特製的口味吃起來如何，讓粉絲們超級好奇。

▲賽琳娜&blackpink冰淇淋。（圖／翻攝自serendipitybrands.com）

為了慶祝與BLACKPINK合作新歌「Ice Cream」，賽琳娜與冰淇淋品牌Serendipity聯手推出一款冰淇淋，全新的特製口味叫做「Cookies & Cream Remix」，用餅乾、奶油結合粉紅香草冰淇淋，裡面還能吃到餅乾碎片和軟糖餡料，甜甜滋味結合多層次口感，絕對讓螞蟻人淪陷。

▲賽琳娜&blackpink冰淇淋。（圖／翻攝自serendipitybrands.com）

▲賽琳娜&blackpink冰淇淋。（圖／翻攝自serendipitybrands.com）

新歌「Ice Cream」的預告中，可以看到賽琳娜和BLACKPINK成員們都換上粉嫩可愛的造型，看起來充滿夏日氣息，配著聯名冰淇淋一起吃清涼又消暑。冰淇淋與新歌一樣，會在8月28日登場，售價美金5.99元（約台幣175元），可惜只在美國販售，好希望其他地方也能吃到。

近來明星與食物品牌聯名成為趨勢，饒舌歌手Travis Scott也被傳出即將與速食龍頭麥當勞推出聯名系列，雖然沒確切的商品販售資訊，已經引發網友們熱烈討論，還有3D藝術家以此為發想，設計出Travis Scott人偶與麥當勞套餐一起的組合玩具，讓人更期待真正的商品，是不是又會像Nike聯名鞋一樣造成話題。

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關鍵字：

BLACKPINK, Selena Gomez, 冰淇淋, 聯名
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