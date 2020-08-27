愛喝飲料又怕胖？氣泡水機8780元→2490元　助妳瘦身又好消化

▲夏天就是要喝飲料，但又怕胖？氣泡水就是最好選擇。（圖／unsplash）



記者李薇／台北報導

夏季就是想要來點冰冰涼涼的氣泡飲料，但又不想喝高糖的可樂，那就自己製作好喝的氣泡飲吧！購物平台「Her和她」推出萬用氣泡水機，原價8,780元、特價只要2,490元，還加送兩支鋼瓶、專用水瓶以及保溫杯，組合簡直有夠划算。

▲氣泡水機可以做出清涼飲品。鍋寶萬用氣泡水機，含1000ml、500ml專用水瓶、台製二氧化碳鋼瓶425g 2入，加贈真空陶瓷保溫杯，原價8780元，特價2490元，輸入折扣碼「her2290」再折200元。點我購買。（圖／Unsplash）



想要用氣泡水機製做出好喝的氣泡水，只要將專用水瓶裝滿水，放進氣泡水機裡面打氣，就可以輕鬆做出來，而氣泡水不但可以幫助消化，無糖、無色素的天然水分，喝起來健康又可以避免喝太多含糖飲料所造成的肥胖。

如果單喝氣泡水有點無聊，只要輕輕鬆鬆切點萊姆、放點藍莓、草莓，就是好喝的水果飲，也可以加入焦糖或是糖漿等單品，茶飲、果汁也可以打氣飲用，製作起來方便又快速，而且喝得健康又營養。

▲氣泡水加點萊姆就超好喝。（圖／unsplash）



不只是喝起來健康又有趣，這次買氣泡水機就送兩支鋼瓶，市價大約是450元，平均一支鋼瓶可以打出100瓶500c.c.的氣泡水，兩支當然就是200瓶，相當於一瓶500c.c.氣泡水只要2.25元，整個比到超商買的氣泡水還要划算，而且重複使用的氣泡水瓶也更加環保。

這次Her和她推出的「鍋寶 萬用氣泡水機」組合，總共贈送兩支二氧化碳鋼瓶、1000ml專用水瓶、500ml專用水瓶、再加送一個保溫瓶，原價8,780元、特價2,490元，輸入折扣碼her2290再折200元，整個非常划算又值得入手。

▼▼點圖超划算▼▼

▲鍋寶萬用氣泡水機，含1000ml、500ml專用水瓶、台製二氧化碳鋼瓶425g 2入，加贈真空陶瓷保溫杯，原價8780元，特價2490元，輸入折扣碼「her2290」再折200元。點我購買。

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