吳卓源流蘇裙視線直逼腿根好性感　透露發生「靈異事件」才開始迷信

▲吳卓源性感出席PRADA秋冬系列發表會，包包必備單品有這些，「珠寶盒」系列超燒！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

歌手Julia吳卓源今日出席PRADA秋冬系列發表會，身上一襲復古風針織衫配上流蘇裙，典雅之中卻暗藏性感玄機！只見吳卓源一擺動身體，便能從流蘇空隙中看見完整雙腿，視線直逼腿根。提到正值農曆鬼月，吳卓源表示自己不了解也不太迷信，直到最近發生了「這件事」，開始讓她擔心了起來。

▲歌手Julia吳卓源出席PRADA秋冬系列發表會。（圖／品牌提供）

吳卓源日常以美式休閒的酷girl風格為主，不過駕馭起端莊、氣勢的服裝也能風情萬種，今日總共換穿三套服裝，第一套以緹花圖案的針織毛衣搭配由百褶裙變奏而來的珠繡流蘇長裙；第二套則是穿上墊肩西裝外套，和細流蘇長裙，並以迷你珠寶盒皮帶作為腰間亮點，兩套造型的下身裙裝開衩非常高，讓吳卓源的長腿若隱若現，罕見展現性感女人味，她俏皮警告各位：「不要Zoom in喔，裡面沒什麼好看的，我都有穿好。」難得嘗試流蘇單品，吳卓源也表示很喜歡：「有點Queen的感覺。」

▲吳卓源今日換穿第二、三套服裝。（圖／品牌提供）



第三套服裝則是較為運動的混搭風格，在透視網眼洋裝中，以紫色的內搭背心與褲襪做對比搭配，整體搶眼活潑。吳卓源於訪問中提到今天最喜歡的造型：「最喜歡西裝那套，覺得能強調女性、很Powerful的感覺，然後運動風的最舒服！」此外，今日吳卓源身上使用的小配件也是PRADA本季的焦點之一，正是她手上的「迷你珠寶盒」，裡頭附有小鏡子非常可愛，連女神都立馬被燒到。

▲吳卓源也被PRADA本季迷你珠寶盒燒到，NT＄34,500。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



提到近期正逢農曆鬼月時節，在澳洲長大的吳卓源坦言自己原本都不知道有這回事，本身也沒有特別迷信什麼，直到最近在台灣時常聽到身邊朋友講鬼故事才開始接觸，她也透露：「前幾天在拍MV的時候，便當盒自己從桌上掉下來，很多人都有看到！」還有劇組同仁們大、小車禍不斷，讓她開始覺得好像有這麼回事，不禁擔心起即將在鬼月末登場的演唱會。

▲吳卓源自認是「小包派」。（圖／記者王則絲攝）

習慣了澳洲的乾爽天氣，吳卓源還不太習慣台灣的氣候，原本喜歡熱辣辣夏天的她，被台灣悶熱潮濕的天氣給嚇壞了，表示在台灣的話還是喜歡冬天一點，吳卓源說自己秋冬的衣服也都是一片深色，不過像PRADA今年秋冬的服裝中充滿了裝飾性的元素，諸如花卉的印花、流蘇、珠繡、幾何的元素，就能讓造型更有趣、有亮點。

吳卓源在訪問中透露自己是「小包派」，喜歡各式各樣的小包，但是不能廢，像是最近很流行的「腋下包」吳卓源自己也有收藏，雖然它們看起來很無用，但其實都是有足夠的空間，能裝下她的出門必需品，包括手機、錢包、口紅、遮瑕膏還有隨身藥品，還興奮的說：「我很喜歡收納，不會放過任何夾層Space，我可以塞爆它！」

▲方形珠寶盒多功能皮帶、手環。（圖／記者王則絲攝）







▲吳卓源今日搭配包款，（上）幾何設計流蘇肩背包NT＄82,000、（下）金屬釦環皮革肩背包。（圖／品牌提供）



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