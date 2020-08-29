CP值最高！雅詩蘭黛「無敵霜」3980元→2349元　75ml大容量整整多出半罐

記者李薇／綜合報導

一般專櫃常見的乳霜大多是以50ml作為容量，平均單價也落在3500元左右，不過雅詩蘭黛旗下有一款「無敵霜」卻CP值超高，以75ml的大容量設計，售價3980元，比起一般乳霜整整多了25ml，將近半罐，所以成為很多精算的小資女孩週年慶必搶的單品。

▲雅詩蘭黛 年輕肌密無敵霜 75ml，原價3980元、特價2349元，點我購買。



雅詩蘭黛在日前推出的「年輕肌密無敵霜」，主打剛踏入專櫃保養的小資女孩，不只是精打細算的推出大容量包裝，在質地上更是比起一般乳霜還要輕盈，塗抹起來有點點類似水凝霜的質地，一抹就可以輕鬆被吸收，一點都沒有乳霜的黏膩、厚重感。

雖然CP值高，但這款乳霜可是集結了雅詩蘭黛在抗老技術上的專業，裡面添加奇蹟辣木生命精萃成分，可以點線面的全方位幫助肌膚達到抗氧化，改善細紋、毛孔、老化等問題，重現超緊緻、超彈潤的年輕肌膚狀態。

▲雅詩蘭黛無敵霜受到很多人喜愛。（圖／esteelauder IG）



很多用過的人，都大推這款「無敵霜」，因為它不只是可以全面解決肌膚老化問題，價格更是相當親民，「肌膚毛孔也慢慢緊緻，上妝更完美了」、「我都使用小棕瓶1：1加在一起均勻按摩，真的世界極保濕」、「喜歡無敵霜～皮膚變超保濕」。

▲雅詩蘭黛 年輕肌密無敵霜 75ml，原價3980元、特價2349元，點我購買。



購物平台「Her和她」也推出「雅詩蘭黛 年輕肌密無敵霜 75ml」，原價3980元、特價2349元，比起原價又更划算的價格，省下1631元，身為精打細算的小資族當然要趁著特價趕快入手，加上接下來又要秋冬，正是使用乳霜的好時機，買了就可以立刻用。