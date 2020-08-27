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伯爵13億珠寶上演光之奇想　鳳梨花鑽石耳環3種戴法誘貴婦

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 ▲伯爵展出總值13億元的Wings of Light光之羽翼頂級珠寶系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

近日台灣頂級珠寶圈熱鬧非凡，各家從總部引進年度新作，為後疫情時代注入蓬勃生氣。伯爵（PIAGET）今端出總值13億元的Wings of Light光之羽翼頂級珠寶，從奇想的五彩斑斕「伯爵翠鳥」引領珠寶迷進入叢林、瀑布秘境，最終沐浴在晚霞與海景交織的美景中，因此從最耀眼的黃鑽揭開序幕、再到祖母綠、藍寶石，以及象徵夕陽的尖晶石構成這段光之旅程，唯有夠通透的寶石，才能讓光自由穿透，盡情閃耀。

▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲名模邱馨慧展示伯爵Wings of Light光之羽翼頂級珠寶系列。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）▲▼ Piaget 。（圖／公關照）
▲伯爵珠寶展最高價的Wings of Light系列紅寶石及鑽石頂級珠寶羽翼項鍊（左）52,000,000元，紅寶石鑽戒4,710,000元。

名為光之羽翼，伯爵運用招牌的馬眼鑽石，勾勒出羽翼的線條，再垂墜梨形紅寶石或單顆黃鑽，兩款身價都高達5200萬元，是此次珠寶展最高價之作；當奇想的翠鳥飛入叢林，蠍尾花、鳳梨花成為靈感來源，當中一款鳳梨花鑽石長耳環，可轉換成3種長度佩戴，實用性大增。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲Wings of Light系列艷彩黃鑽頂級珠寶蠍尾花項鍊，鑲嵌1顆重6.64克拉梨形切割艷彩黃鑽。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）▲▼ Piaget 。（圖／公關照）
▲Wings of Light系列頂級珠寶鳳梨花鑽石手鍊（左）7,150,000元，可轉化成3種長度佩戴的鳳梨花鑽石耳環6,000,000元。

秘境中的瀑布、水潭則由頂級藍寶石詮釋，一顆重約11.34克拉馬達加斯加藍寶石鑽戒是最佳代表，在強光照射下顯露清澈透亮的質地，讓人驚嘆寶石之美；彩色寶石的獨有魅力，於象徵晚霞的坦桑尼亞粉紅尖晶石戒指獲得應證，旁襯方形切割粉紅碧璽、馬眼型粉紅與黃色剛玉、錳鋁榴石，則展現伯爵擅長的不對稱美學。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲Wings of Light系列哥倫比亞祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊，2顆祖母綠切割哥倫比亞祖母綠分別重3.20克拉與1.57克拉，12,800,000元。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）▲▼ Piaget 。（圖／公關照）
▲Wings of Light系列馬達加斯加藍寶石頂級珠寶鑽石戒指（左）24,400,000元，坦桑尼亞粉紅尖晶石頂級珠寶彩色寶石晚霞戒指6,200,000元。

台灣珠寶收藏家對於主石漂亮的戒指情有獨鍾，也在本周在台舉辦頂級珠寶展的Dior，發表靈感源自紮染藝術的Tie & Dior系列，由珍珠代表落在織物上的顏料，暈染開迷人的漸變色調，除了頂級珍珠當主角，也有鑲嵌大克拉彩寶石的設計，以雙主石戒指搶盡目光。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Tie & Dior 朱紅色紅寶石淡紫珍珠戒指（左）29,000,000元，黃金珍珠鑽石戒指5,500,000元。（圖／Dior提供）

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關鍵字：

伯爵, PIAGET, Dior
fashion.net

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