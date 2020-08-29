「電腦錯誤視窗撲克牌」勾起恐怖經驗！一整疊警告超崩潰　抽到鬼牌直接當機

編輯／Emily 圖／翻攝自monyaizumi.stores.jp、bandai.co.jp

用電腦最害怕突然跳出警告視窗，找不到檔案、突然發生錯誤…都讓人捏一把冷汗，日本先前就有人以電腦錯誤視窗為靈感，做成磁鐵、資料夾等創意小物，這次居然又推出一款「電腦錯誤視窗撲克牌」，數不清的警告視窗紙牌疊在一起，讓人看了超崩潰，絕對讓玩牌過程增添緊張感。

日本Monyaizumi Store設計的「電腦錯誤視窗撲克牌」，以Windows系統出錯的小視窗為設計靈感，將撲克牌做成視窗造型，全部疊在一起視覺上好衝擊，讓人回想起電腦發生錯誤的恐怖經驗，甚至還會在耳邊響起「登、登、登」的視窗彈出音效，繼續玩下去絕對讓你神經衰弱。

雖然警告視窗很嚇人，但仔細看會發現黑桃、愛心等符號就在警告圖示裡，配上警告文字和滑鼠小游標，牌面設計很細緻，紙牌背面則是綠色草地。

其中「鬼牌」的設計更有趣，居然直接做成全藍色的當機畫面，電腦要是看到這幕直接悲劇，看到這張牌也會忍不住心頭一驚。

這款撲克牌雖然崩潰，但有趣的設計還是讓人想入手，一套2,500日圓（約台幣691元）。喜歡有趣的桌上遊戲，日本玩具公司Bandai則與人氣動漫《鬼滅之刃》合作，推出一款類麻將遊戲，裡面的牌都印上角色的圖案，主要以湊齊相同圖案的牌為目的，也可另外變換其他玩法。售價6,050日圓（約台幣1,674元）。

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