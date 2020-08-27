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蔡詩芸產後「腳變大」美鞋塞不進　趁機搶逛JIMMY CHOO最愛這雙

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▲蔡詩芸亮相 JIMMY CHOO 秋冬新品鑑賞會，透露最愛單品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

英國精品鞋履JIMMY CHOO於今（27日）舉辦秋冬新品鑑賞會，請到藝人蔡詩芸Dizzy Dizzo出席，原來蔡詩芸與品牌早結下不解之緣，但升格媽媽之後，不僅腳的Size變大了一號，許多鞋都無法再穿進，且穿高跟鞋的次數變少，但蔡詩芸不改愛美本色，仍是踩著新鞋亮相，直呼：「腳上這雙大推。」

▲▼ JIMMY CHOO。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸產後鮮少穿著高跟鞋，但對於JIMMY CHOO的舒適性與設計感情有獨鐘，最愛單品是腳上的米白色飾釦高跟涼鞋，NT$45,800。（圖／品牌提供）

蔡詩芸私下就是品牌死忠粉，只是升格當媽媽之後鮮少穿上高跟鞋，她坦言：「現在鞋跟越來越低，而且生完後腳大了一號，所以很多鞋都不能穿了。」這回忙裡抽閒來到JIMMY CHOO秋冬新品發佈會，蔡詩芸難得踩上高跟鞋，而品牌最吸引她的地方就是舒適性以及設計感，腳上這雙運用串飾點綴鞋身，仿佛戴上腳鏈一般精緻，讓蔡詩芸大力推薦。

▲▼ JIMMY CHOO。（圖／品牌提供）

▲▼ JIMMY CHOO。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸買鞋前都會考慮實用性，水晶鑽釦穆勒鞋 NT$40,800。（圖／品牌提供）

蔡詩芸升格人母後改變良多，像是選鞋的實用性擺第一，她表示：「買鞋之前都會考慮是不是下一季就穿不到了，花費要值得。」並且現在都會先買孩子的用品，自己已經很久沒有購物，她也補充，以前喜歡黑色的鞋款，但現在偏好亮色系，像是白色或是米色，可以在暗色系穿搭中更顯眼。而夏季多穿涼鞋，蔡詩芸也順道傳授保養腳部的小秘訣，會使用乳液塗抹腳跟或是敷上足膜，來維持基本的保濕度。

▲▼ JIMMY CHOO。（圖／品牌提供）

▲▼ JIMMY CHOO。（圖／品牌提供）

▲▼ JIMMY CHOO。（圖／品牌提供）

▲（依序）METZ 涼鞋NT$45,800；水晶裝飾跟高跟鞋NT$50,800；SARESA 85 NT$38,800（圖／品牌提供）

JIMMY CHOO早秋將波西米亞風與優雅的態度巧妙結合，蔡詩芸穿著的METZ 涼鞋使用串飾鏈條點亮腳踝和腳面，模糊了配飾於珠寶間的界線，另也有首次於2016年早秋引入的VIOLA，有著簡約現代的廓形，採用水晶吊飾搭配金屬軟羊革或微光絨面革，頗有戲劇感和雅緻風格；或是使用深薄荷綠色粗織亮片製作的鞋身，彰顯亮眼的蘋果綠色澤，也是必買品項。

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蔡詩芸, JIMMY CHOO, 王陽明, Dizzy Dizzo, 2020, 秋冬, 新品, 鞋子, 高跟鞋
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