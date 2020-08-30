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口碑推爆的「積雪草小金瓶」兩罐980元！像熨斗一樣撫紋超有感

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▲Her自然美 積雪草。（圖／Her、pakutaso）

記者李薇／綜合報導

網路總是有很多口碑好評的隱藏版保養品，像是自然美的「小金瓶」積雪草煥活全能精華，就是大家用過都推薦的好物，細緻的質地，不但塗抹起來就像做SPA一樣奢華，重點是可以讓肌膚有感抗老、立刻澎潤，難怪很多人都離不開它。

積雪草煥活全能精華又被譽為是「小金瓶」，金色的直條紋瓶身，看起來既奢華又典雅，精華質地清爽好吸收，一抹就可以直達肌膚底層，立刻修護乾敏的肌膚，達到補水保濕，同時散發細緻光澤。

▲Her自然美 積雪草。（圖／Her、pakutaso）

▲自然美積雪草煥活新生組（積雪草煥活超導晶露 30ml+全能精華 14ml），市價1700元、特價980元。點我購買。

小金瓶裡面的成分也是相當厲害，添加修護效果極佳的「積雪草」萃取成分，相傳老虎受傷的時候，就會去尋找積雪草，在上面摩擦沾取汁液，舒緩肌膚不適，搭配海藻玻尿酸、神經醯胺、修護因子Oligopeptide-1，可以重現肌膚潤澤，煥活肌底活力，重現年輕肌齡。

搭配同樣是積雪草煥活系列的超導晶露，透明凝膠水質地，一抹讓肌膚瞬間爆水，立刻補充滿水位能量，同時舒緩敏感，除了積雪草萃取成分，也添加蘆薈萃取液、神經醯胺、修護因子Oligopeptide-1，搭配小金瓶等於為肌膚雙重修護。

▲Her自然美 積雪草。（圖／Her）

▲自然美積雪草煥活新生組（積雪草煥活超導晶露 30ml+全能精華 14ml），市價1700元、特價980元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出全新「東森自然美積雪草煥活新生組」，以積雪草煥活全能精華搭配積雪草煥活超導晶露，兩罐超強「小金瓶」市價1,700元、特價980元，不到1000元就可以入手經典的頂級保養單品，超級划算又實惠。

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