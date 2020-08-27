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最新偽素顏神器！香奈兒「水慕斯粉底」薄透光潤、疊擦也無粉感

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▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲香奈兒時尚裸光系列推出全新水潤亮澤感「水慕斯粉底」。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

最擅長打造法國女人隨性自然美感的香奈兒「時尚裸光系列」又來放火了！即將推出的全新水潤亮澤感「水慕斯粉底」絕對是最新偽素顏神器，輕盈薄透的質地，一抹融入肌膚，柔焦瑕疵卻完全不留粉感，還有自然透亮的光澤感，就像天生好膚質的超透裸妝感美到不行，讓人超期待！

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲CHANEL 恆潤裸光水慕斯粉底，SPF25/PA++，30ml，NT$2,350。 （圖／品牌提供）

香奈兒「時尚裸光系列」產品向來主打不用高超技巧、隨性上妝也能擁有自然裸妝感，而今年全新打造的「恆潤裸光水慕斯粉底」更讓裸透妝感再升級。添加具透亮光澤感的複合保濕精華油與長壽花萃取，可滋潤保濕肌膚，搭配關鍵「聚光柔焦科技」使特殊色素粒子反射光線，為肌膚添加粉嫩光暈，更能提亮肌膚光澤、柔焦瑕疵。

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲。（圖／記者張毓容攝）

輕盈透潤的水慕斯質地非常好延展，一抹即化也不留粉痕，連用手指都能輕鬆推勻上妝，多層疊擦也完全不會有厚重感。另外搭配經典「#101底妝刷」刷開，能讓妝感更服貼更薄透，打造讓人看不出來有上妝的超自然透亮裸肌。

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲全新水慕斯粉底推出「Ｂ」、「BD」、「BR」3種色調，共10款色選。（圖／記者張毓容攝）

恆潤裸光水慕斯粉底共推出3種色調10款色選，其中「B」代表與肌膚同色調的自然色系「Beige」；「BD」代表如陽光曬後的暖金色系「Beige Doré」；「BR」代表清新玫瑰粉嫩色系「Beige Rosé」。

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 輕紗裸光保濕持妝乳，35ml，NT$1,650。 （圖／品牌提供）

近來的重量級底妝新品除了香奈兒「水慕斯粉底」外，Giorgio Armani將於9月推出史上第一款「生底妝」—全新輕紗裸光保濕持妝乳，蘊含「50%保濕水精華」，大幅提升肌膚保濕度，讓後續底妝能更完美服貼、不卡粉；更結合「輕感精華油」與「礦物極細粉體」，打造出滑順輕盈質地，能自然柔焦毛孔、霧化修飾瑕疵，搭配「紗光勻色科技」，利用光影折射能修飾膚色不均，同時提亮肌膚，單用就能打造出猶如天生好膚質的超自然裸妝感，更是能提升後續底妝服貼度、持妝力的持妝妝前乳。

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲左邊鼻翼毛孔、泛紅明顯，光是上全新裸粉持妝乳就能完美修飾。（圖／記者張毓容攝）

台灣共引進#2玫瑰裸、#3香草裸、#4杏桃裸、#4.5小麥裸、#5象牙裸、#5.5蜂蜜裸等6款色選

▲▼裸妝神器！香奈兒水慕斯粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲GA官網搶先開賣全新「裸粉持妝乳」，且會加送迷你版GA紅管唇萃。。 （圖／記者張毓容攝）

全新「輕紗裸光保濕持妝乳」於8/26起在Giorgio Armani官網搶先開賣，且凡於官網購買輕紗裸光保濕持妝乳一支，即可免費獲贈GA紅管「明星唇萃裸粉色#501迷你版」。

►史上第一款「生底妝」！GA裸粉持妝乳50%水精華超保濕　柔焦毛孔更提亮

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美妝, 彩妝, 底妝, CHANEL, 香奈兒, 粉底, 水慕斯粉底, 裸妝, 偽素顏, 時尚裸光系列
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