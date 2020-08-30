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《以家人之名》5大戳心金句：有一天突然發現，分離才是人生常態

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▲▼以家人之名 。（圖／翻攝自微博）

▲陸劇《以家人之名》大火，5大金句對成長、愛情和生活都帶來許多影響 。（圖／翻攝自微博，以下同）

編輯 ／Ann

陸劇《以家人之名》開播後掀起熱議，劇情講述三個不完整的家庭走到一起，沒有血緣卻建立深厚情感的動人故事，劇中也出現不少戳心金句，從成長、愛情和生活都帶來許多影響，看看哪句最能走入你的心！

１. 有血緣的不一定能成為家人，但是互相珍惜愛護的人，一定可以。

譚松韻飾演天生活潑樂觀的李尖尖，從小沒有母親的關懷，但是對來到家中的兩個「哥哥」格外珍惜，原來就算沒有血緣關係，憑藉相互之間的關心，也能成為比家人還要重要的角色。

▲▼以家人之名 。（圖／翻攝自微博）

２. 總覺得時間很慢，可時間卻在任何時候，像有一隻看不見的手，在牽著我們走。

小時候總是覺得時間慢，渴望長大後的生活、渴望能早點獨立，但是長大後才發現，「長大一點都不好」，被一切磨平了棱角，無意中有雙手在牽著我們走，走丟了，也就散了。

3. 人本身就是一瞬間長大的，別人都不知道，只有你知道的一瞬間。

並不是到了成年的那天，每個人就都長大了，而是在一個不知不覺的瞬間，經歷了從未有過的故事，才知道長大是這麼忽快忽慢的事情，但這個瞬間只有自己知道，當然也有可能永遠長不大。

▲▼以家人之名 。（圖／翻攝自微博）

4.有一天，我突然發現，分離才是人生的常態。

分離其實是再平常不過的事情，只是加上了各種情緒變得無法接受，長大的困難就在於，要學會慢慢接受這些生命中固有的安排，來來去去，總是常態。

▲▼以家人之名 。（圖／翻攝自微博）

5.許願這種沒成本的投資，不實現也沒什麼損失

由張新成飾演的賀子秋在兒時就被媽媽拋下，其實一心想要找回生母，然而樂觀的他總是用笑容來隱藏自己的悲傷，「許願這種沒成本的投資，不實現也沒什麼損失」，這就說明了他寧願用最後的一點點希望，也要讓生活繼續下去。

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關鍵字：

以家人之名, 戲劇, 大陸, 金句, 譚松韻, 宋威龍, 張新成
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