楊丞琳透視水鑽裝美爆！MIU MIU「可芙包」變奏推出再度攻陷少女心

▲楊丞琳水鑽洋裝來自MIU MIU秋冬新品系列。（圖／記者周宸亘攝、影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

女星楊丞琳日前出席記者會上，以全新的短髮造型搭配MIU MIU秋冬新裝登場，透視美背與洋裝上閃亮亮的水鑽綴飾都超吸睛。MIU MIU最招牌的特色便是其擋不住的少女氣質，在2020秋冬系列中，再度透過華麗俏皮的晚宴服喚醒每個女人心中的「女孩」，經典人字紋皺摺Matelasse包也變奏推出新包款，可愛、療癒外型又來搶攻荷包。

▲楊丞琳日前穿著MIU MIU 秋冬水鑽透視洋裝出席記者會。（圖／記者周宸亘攝、品牌提供）

MIU MIU 在2020秋冬系列重新定義女性魅力，讓穿上服裝的女性們能將華麗元素轉化為力量，重塑個人魅力與自我認知，透過服裝表達出最真我的性情。本季以晚裝風格為主，將晝夜混為一談，企圖把生活穿成晚宴，利用滿滿的裝飾性元素貫穿整季，包括楊丞琳示範的透視紗晚裝，上頭便縫上了大大小小、真真假假的水鑽，遍佈整片紗裙，襯托出楊丞琳的女神氣勢，以及隱隱約約的性感氛圍，整體十分有份量感，這樣的水鑽拼貼也同時出現在其他服裝上。

▲童趣的元素喚醒每個女人心中長不大的少女。（圖／品牌提供，以下同）



此外，MIU MIU於秋冬系列中還運用了許多在「娃娃裝」上才能看見的設計，像是嬰兒服上常見的圓圓領片、小蝴蝶結，甚至是小朋友穿的連體包屁衣，都放大呈現在成人服裝上，彷彿在告訴世界：「我就是長不大。」喚醒每個女人心中住著的那位長不大的少女。

配件的部分，來自MIU MIU長年經典包款系列Matelassé的人字紋皺摺元素，繼上一季的「可芙包」大獲青睞後，本季將此皺摺皮革放大、並以口金包的形式呈現，看起來更加蓬鬆療癒，手拿、肩背款式都有，復古典雅的氣質之間，同時也能感受到MIU MIU獨特的可愛，想必又將在少女們心中熊熊燃燒，讓人荷包失守了。

▲Miu Belle手提肩背包NT＄89,000、Miu Belle皮革肩背包NT＄81,000。（圖／品牌提供）



▲MIU MIU Nappa軟皮抓皺肩背包NT＄55,000。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



▲MIU MIU 2020秋冬服裝中還可看見夢幻的白紗蕾絲裙裝，以及中世紀拼接風格的復古洋裝，全都展現了天馬行空的女孩氛圍。（圖／記者王則絲攝）

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