亮・珠寶／Tiffany黃鑽搶「神力女超人」風采　成《尼羅河謀殺案》關鍵

▲Tiffany Diamond傳奇黃鑽在新電影《尼羅河謀殺案》亮相。（圖／Rob Youngson二十世紀影業）

記者陳雅韻／台北報導

暫拋LVMH集團收購時程延期的風風雨雨，Tiffany & Co.宣傳的用心仍不間斷，品牌鎮店之寶、128克拉Tiffany Diamond傳奇黃鑽，將首次登上大螢幕，於二十世紀影業最新驚悚推理電影《尼羅河謀殺案》亮相，由「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）佩戴關鍵元素的巨鑽，揭開劇中的愛恨情仇。

▲Tiffany 128.54克拉Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊。

Tiffany Diamond為全球最大且等級質量最佳的黃鑽之一，1877年在南非金柏利鑽石礦區被發現時，是重達287.42克拉的原石，隔年被Tiffany創辦人Charles Lewis Tiffany買下，在當時品牌首席寶石學家George Frederick Kunz博士的督導下，被切成今日所見的128.54克拉枕形明亮式切割鑽石，多達82個刻面，極盡閃耀，被視為無價珍寶。

▲奧黛麗赫本曾佩戴Tiffany Jean Schlumberger Ribbon Rosette傳奇黃鑽鑽石項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

因此Tiffany對鎮店之寶每回的曝光格外慎重，第一位佩戴者是社交名媛Mary Whitehouse 1957年戴著黃鑽出席品牌舞會；女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）則在1961年宣傳電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）時，戴著珠寶設計師Jean Schlumberger創作的緞帶造型黃鑽項鍊亮相，而非外界誤解的Tiffany Diamond隨著她初登大螢幕，其實此次現身《尼羅河謀殺案》，才是傳奇黃鑽的處女秀。

▲Lady Gaga出席第91屆奧斯卡頒獎典禮佩戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊也引起轟動。

而第三位戴上Tiffany Diamond的女星，是去年以電影《一個巨星的誕生》榮獲奧斯卡最佳原創歌曲的女神卡卡（Lady Gaga），當天她戴著黃鑽項鍊搶盡各家版面，讓這顆超過百年歷史的名鑽再度成為焦點，今年再躍上與品牌友好的蓋兒加朵頸上，不得不說，Tiffany真是高招呀！

▲Tiffany Diamond被譽為世界上最大的黃鑽之一，是擁有82個切割面的枕形鑽。

