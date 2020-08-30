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徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼

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▲▼ 徐若瑄曝男生出軌3個徵兆。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

▲徐若瑄提醒女生永遠要把自己放在第一位。（圖／翻攝自IG/vivianhsu.ironv）

編輯/ Lily

VIvian徐若瑄日前發行新曲《再見錯的人》，拿下好成績，MV中上演的渣男劈腿劇情也引起女生共鳴，即便是女神級，她也坦承曾有被劈腿的經驗，呼籲大家遇到渣男要勇敢離開，更分享男生出軌3大徵兆，女生們戀愛時眼睛要放亮一點。

化身為戀愛導師的徐若瑄列出男生出軌3大徵兆，包括整天找不到人、手機不開聲音、去廁所很久不出來，呼籲女生要好好觀察。

她也鼓勵大家要勇敢去愛，也要勇敢放手，感情路上跌跌撞撞都是人生過程，別只會依附在別人身上，自己必須夠強大，做一個獨立的個體。感情上遇到的許多問題，箇中的酸甜苦辣不足為外人道，不必逼自己一定要怎麼做，最終的決定權還是在你手中。

年輕時也曾遇過渣男劈腿，現在邁入婚姻育有一子邁入下一階段，她曾在IG上發表對感情的看法，請還在位愛情苦惱的女生們，牢牢筆記。

感情就是一種拉扯，遇到錯的人，有時甚至兩敗俱傷，但若連我們都不夠愛自己，又怎麼期望別人會疼惜我們呢？

愛情走到盡頭，你要做的是讓自己更好，而不是自怨自哀現在痛苦裡。

我可以沒有你，但不能連自己都失去

為了愛情委曲求全總有限度，千萬別為了不值得的人而丟了自己。

在愛裡，沒有輸贏。選擇放手，不是因為我認輸了，而是我終於願意開始學習怎麼去疼愛自己

愛情總是輸給不甘心，仔細想想並不是真的離不開，而是捨不得那個如此愛對方的自己。

你很清楚除了你自己沒有人能拯救你

有時候感情中的糾結不快樂是自己選的，離開也是一種勇敢。

没有最好的選擇，只有在選擇之後做到最好

請對自己的決定負責，別被罪過推到別人身上，與其怨人倒不如來解決問題。
 

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關鍵字：

徐若瑄, 愛情, 劈腿, 渣男, 再見錯的人
fashion.net

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