化石面盤針刺出叢林圖案　伯爵工藝錶超限量

▲名模邱馨慧佩戴伯爵Wings of Light系列細工鑲嵌工藝超薄手上鍊腕錶，5,250,000元。（圖／伯爵提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

工藝腕錶是伯爵（PIAGET）DNA之一，今年限量款納入全新頂級珠寶Wings of Light光之羽翼系列旗下，設計概念延續珠寶設計主題，採用細工鑲嵌、珠寶鑲嵌或貝雕工藝，於面盤展演精彩圖騰，當中一款演繹叢林的錶款，由貝雕大師Richard Maier操刀，於長毛象牙化石上以針刺圖案再上色方式完成，相當生動。

▲伯爵Wings of Light系列細工鑲嵌工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶（左）4,380,000元，貝雕工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶1,770,000元。



分別演繹晚霞與露水滑落水潭模樣的限量腕錶，伯爵則請細工鑲嵌大師Rose Saneuil製作，將麥稈、羊皮紙、皮革、白色珍珠母貝與木片等素材鑲嵌於面盤上，細看還能發現伯爵特別選用溫帶林的木片，展現樹木年輪的效果，各限量8只。

▲邱馨慧示範伯爵全球限量1只的Wings of Light蛋白石與藍寶石珠寶錶，16,800,000元。



珠寶鑲嵌亦是伯爵強項，創作獨一無二的蛋白石與藍寶石頂級珠寶錶，風格強烈的幾何線條與大膽配色，迅速擄獲目光；愛馬仕（Hermes）也強調設計感與工藝並進，為靈感源自金字塔的Médor 腕錶推出全鑽版本，以品牌經典的「人字飾紋」為主軸，將835顆、3種不同車工的鑽石，以2種鑲嵌工藝表現，耗時3個月才能完成一只。

▲愛馬仕Medor Haute Joaillerie頂級珠寶腕錶，10,698,800元。（圖／愛馬仕提供）



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