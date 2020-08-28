草莓鼻有救！皮膚科醫師教改善粉刺黑頭4大關鍵　養出水煮蛋嫩肌

▲想要徹底改善粉刺問題，皮膚科醫師指出4大關鍵。(圖／翻攝IG@aoihamada、@yubi_190)

記者張毓容／台北報導

雖然拔粉刺影片看起來很療癒，但若是密密麻麻的「粉刺林」長在自己臉上只讓人想哭！雖然用清潔泥膜或粉刺貼能一次清掃好多粉刺、黑頭，但每次用完沒多久粉刺就「春風吹又生」，讓人好無奈。想從根本改善粉刺問題，皮膚科醫師分享要從4大關鍵做起，從此擺脫草莓鼻，養出白淨透嫩的水煮蛋嫩肌。

卸妝清潔要徹底



氣溫升高會刺激皮脂分泌，促使粉刺、痘痘生長，想減少粉刺問題，改善皮脂出油問題是關鍵。平時要做好卸妝清潔，搭配具溫和角質代謝的保養品，有助於改善出油、粉刺問題，但若是粉刺、痘痘問題嚴重，最好諮詢皮膚科醫生。

▲挑選具有控油、去角質、殺菌或抗發炎等功效的清潔護膚品可幫助改善粉刺問題。(圖／翻攝IG@aoihamada)



挑選合適成分護膚品



改善粉刺的四個關鍵是控油、去角質、殺菌與抗發炎，使用具有上述四個訴求的清潔護膚品就能安心修護粉刺問題。切忌不當擠壓粉刺、胡亂使用偏方，容易造成痘疤。

避免自行擠壓粉刺



自行擠壓粉刺，容易過度用力按壓周遭肌膚造成皮膚纖維化、誘發疤痕組織增生，造成色素沉澱、凹洞等疤痕。現在也有不少人會尋求傳統做臉除了美容師的專業度外，更需特別注意使用器材是否有徹底消毒，避免感染。

▲健康飲食習慣和規律作息可幫助穩定肌膚油脂分泌情況。(圖／翻攝IG@haeny_gram)



維持健康飲食習慣和規律作息



常吃油炸物、高熱量食品或熬夜等因素都會刺激皮脂腺，增加肌膚油脂分泌進而促使粉刺生成，所以從改善飲食習慣做起，搭配健康規律的生活作息、多喝水，能幫助改善出油狀況，促進代謝，減少粉刺生成可能。

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