fb ig video ETtoday search mobile

透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@rianne.meijer

「交友軟體」是現代人認識對象的管道之一，但總是給人遇不到好對象、感情不長久的印象，日本節目《林先生が驚く初耳學》便公佈了一項統計數據，近5年內的全國離婚率為6.6％，而在某交友APP的一萬筆資料中，顯示有417對情侶透過APP結識並結婚，目前為止離婚率為4.5％，竟比起全國離婚率還更低！雖然樣本數相差甚遠還是有一定的參考值，出乎意料的結果其實也不是毫無跡象，以下三點都可能是在交友軟體上遇到「對的人」的原因。

▲交友APP。（圖／翻攝自IG）

＃一開始就是經過精挑細選的

玩交友軟體的操作方式，大部分都是檢視對方的長相、興趣、生活⋯⋯等個人資料後，兩個人要彼此都「Like」對方才能進行配對，因此一開始就能捨去許多不必要的閒雜人等，相談後雙方能彼此有好感的機率也比較高。不過的確許多人是抱著玩玩的心態，但大家的目的都很明顯，如果一發現對方動機不單純，也不用考慮太多直接捨去即可。

＃合則來、不合則去

在交友軟體上隨機認識的對象，他與你的生活圈距離遙遠，合則來、不合則去，不用去擔心日後會發生什麼尷尬的場面，彼此錯過後就完全是陌生人，隨時放手都能回歸自己的人生，不會因為現實糾結而浪費時間。

▲交友APP。（圖／翻攝自IG）

＃現實生活交友圈單純

通常會使用交友軟體來認識其他人，大多是因為礙於生活中沒什麼機會能認識新對象，所以基本上私下的生活圈、交友圈都是單純且固定的，若兩人在交友軟體上相識並交往，由於雙方建立在相同的基準點上，只要約定好兩人都不再藉由交友APP認識其他對象，其他的就沒什麼好擔心的了。

▲交友APP。（圖／翻攝自IG）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

交友軟體, 交友APP, 離婚率, 日本, 日本調查
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

日本「手寫Memo手機殼」引熱議　還可重複書寫！健忘症患者很需要

日本「手寫Memo手機殼」引熱議　還可重複書寫！健忘症患者很需要

徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼

徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼

報復性爬山開始！5大登山靴品牌推薦　金宇彬、朴信惠都穿這雙 69元凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏，效果絕對超越專櫃保養 8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻 韓式「炸雞軟糖」敢吃嗎？油亮外皮像沾辣醬　竟跟醃蘿蔔棉花糖是絕配 XPARK、IKEA讓桃園青埔成最夯景點！特搜周邊8家必吃美食 對不起，你們真的不適合！6大星座組合請保持距離　天蠍+金牛只會互相踐踏 奧斯塔羅12星座一周運勢0831-0906　天秤破財了、金牛事業桃花兩得意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面