透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點

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「交友軟體」是現代人認識對象的管道之一，但總是給人遇不到好對象、感情不長久的印象，日本節目《林先生が驚く初耳學》便公佈了一項統計數據，近5年內的全國離婚率為6.6％，而在某交友APP的一萬筆資料中，顯示有417對情侶透過APP結識並結婚，目前為止離婚率為4.5％，竟比起全國離婚率還更低！雖然樣本數相差甚遠還是有一定的參考值，出乎意料的結果其實也不是毫無跡象，以下三點都可能是在交友軟體上遇到「對的人」的原因。

＃一開始就是經過精挑細選的

玩交友軟體的操作方式，大部分都是檢視對方的長相、興趣、生活⋯⋯等個人資料後，兩個人要彼此都「Like」對方才能進行配對，因此一開始就能捨去許多不必要的閒雜人等，相談後雙方能彼此有好感的機率也比較高。不過的確許多人是抱著玩玩的心態，但大家的目的都很明顯，如果一發現對方動機不單純，也不用考慮太多直接捨去即可。

＃合則來、不合則去

在交友軟體上隨機認識的對象，他與你的生活圈距離遙遠，合則來、不合則去，不用去擔心日後會發生什麼尷尬的場面，彼此錯過後就完全是陌生人，隨時放手都能回歸自己的人生，不會因為現實糾結而浪費時間。

＃現實生活交友圈單純

通常會使用交友軟體來認識其他人，大多是因為礙於生活中沒什麼機會能認識新對象，所以基本上私下的生活圈、交友圈都是單純且固定的，若兩人在交友軟體上相識並交往，由於雙方建立在相同的基準點上，只要約定好兩人都不再藉由交友APP認識其他對象，其他的就沒什麼好擔心的了。