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快來領好康！克蘭詩3000支經典唇油、氧顏森活2500片面膜免費送

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▲▼8／30克蘭詩3000支經典唇油免費送 。（圖／品牌提供）

克蘭詩8/30推出以舊換新活動，在網路引掀起討論。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

許多美妝品牌推出實際體驗免費送活動，產品形容得天花亂墜，倒不如讓你免費試用更有感，8/30克蘭詩推出3000支唇油免費贈、氧顏森活更在臉書贈送面膜2500片，姊妹們請把握！

▲▼8／30克蘭詩3000支經典唇油免費送 。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩 釉光植萃美唇油，共8色，850元。

根據統計女生化妝包至少有３支唇膏，克蘭詩為了慶祝全新釉光植萃美唇油上市，推出經典唇油免費換活動，邀請沒有體驗過唇油的新朋友8/30至櫃上「以舊換新」，（他牌舊唇膏換經典美唇油）數量有限，換完為止．

▲▼8／30克蘭詩3000支經典唇油免費送 。（圖／品牌提供）

▲美唇油一抹，幫助唇紋隱形。

克蘭詩2015年帶起美唇油風潮，至今仍是許多女生心目中的經典唇油，今年唇油再進化，推出全新釉光植萃美唇油，集結唇露的輕盈感、唇釉的顯色與光澤，以及唇油的潤澤修護於一身。品牌加碼邀請從未在克蘭詩消費過的新朋友，8/30於全台42個設櫃百貨指定地點排隊領取號碼牌，持「1樓任一專櫃品牌的舊唇膏乙支」於下午2點以前，到專櫃體驗美肌諮詢服務並回收舊唇膏，即可免費換回「彈潤植萃美唇油」正貨乙支。

▲▼8／30克蘭詩3000支經典唇油免費送 。（圖／品牌提供）

▲代言人簡嫚書也找出獎盃，炒熱面膜贈獎活動。

榮獲國際美妝界最大獎「Pure Beauty Global Awards」頒獎肯定的MIT氧顏森活面膜，為慶祝今夏推出全效升級的森果系列面膜，近期在官方臉書上推出「前100名上傳獎盃、獎狀照片即能贏得面膜」活動，短短幾天就獲得不少消費者迴響。

▲▼8／30克蘭詩3000支經典唇油免費送 。（圖／品牌提供）

▲養顏森活 森果系列面膜。

為回應大家熱烈參與，品牌大動作加碼再贈2,500片保養成分與包裝雙重升級的「森果系列」面膜，即日起至9/15日(二) 23:59 止，只要上傳獎狀或獎盃照片，就能實際體驗面膜的保養功效。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

克蘭詩, 養顏森活, 美唇油, 面膜, 免費
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