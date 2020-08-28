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Jo Malone、diptyque 最新香水PK，讓人陷入選擇障礙

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▲▼ Jo Malone、diptyquw推迷人新香 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone和diptyque都是香民的首選。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏末秋初可稱得上是香水大月，Jo Malone和diptyque不約而同推出新香水，前者以脫俗的仙境花園香調包裝，主打清甜花香與木質調，後者則是偏中性的限定玫瑰香，讓人細細品味的香調，一聞就著迷。

▲▼Jo Malone、diptyquw推迷人新香 。（圖／品牌提供）

▲仙境花園夢遊奇遇系列，台灣未開賣就已轟動。

Jo Malone London 2020年話題新香登場，以巴比倫空中花園為靈感，打造全新「仙境花園夢遊奇遇(Lost in wonder)」系列，推出無花果與荷花、絲柏與葡萄藤兩款香調。

▲▼Jo Malone、diptyquw推迷人新香 。（圖／品牌提供）

▲（右）無花果與荷花香水 100ml 5,100元、（左）絲柏與葡萄藤芳醇香水 100ml 6,620元。

「無花果與荷花系列」以夏季綻放的荷花糅合了茂密無花果樹上豐滿多汁的果實，結合橙花純露交織清新澄靜的美好香調，而「絲柏與葡萄藤系列」是由脫俗芬芳的絲柏，搭配攀爬的葡萄藤散發出木質香氣，最後佐以迷人琥珀，展現了了空中花園綠意盎然的精髓。

▲▼ Jo Malone、diptyquw推迷人新香 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲包裝緞帶與仙境花園主題相呼應。

這兩款香氛除了單擦外還可與其他系列的香水相互糅合，創造獨特香氣。像是以絲柏與葡萄藤芳醇香水糅合鼠尾草與海鹽香水，能帶來木質調的香氣；無花果與荷花香水糅合絲柏與葡萄藤芳醇香水，則能展現摩登且生機蓬勃的香氣；無花果與荷花香水糅合合鼠尾草與海鹽香水，帶來清新花香香氣。

▲▼ Jo Malone、diptyquw推迷人新香 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲diptyque 2020限量奧索尼爾玫瑰淡香水，100ml，5,300元。

diptyque與藝術家Jean-Michel Othoniel攜手合作，推出全新Othoniel Rosa淡香水，帶有胡椒味的玫瑰香氛與品牌精神相呼應。

▲▼Jo Malone、diptyquw推迷人新香 。（圖／品牌提供）

▲藝術家Jean-Michel Othoniel。

Othoniel玫瑰香氛中添加了粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木以及摒棄了泥土氣息的純淨廣藿香,為整款作品平添了玫瑰香氛之外令人驚豔的香料香氣。
岩蘭草的木香則與精緻的玫瑰花香交相輝映，搭配馬達加斯加黑胡椒展現嗅覺驚喜，Othoniel Rosa限量香氛系列，包括香氛蠟燭與淡香水。
 ▲▼ Jo Malone、diptyquw推迷人新香 。（圖／品牌提供）

▲diptyque 2020 限量奧索尼爾玫瑰香氛蠟燭 ，190g，2,400元。

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關鍵字：

jo malone, diptyque, 香水
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