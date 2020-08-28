紐約時裝周不敵疫情改線上秀　60個品牌一次看過癮

▲Tom Ford將參與CFDA舉辦的Runway360平台線上服裝秀。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳雅韻／綜合報導

距離紐約時裝周還有2周，有鑑於今年新冠肺炎肆虐，美國設計師協會（CFDA）協會決定於9月13日至16日舉辦名為Runway360的線上時尚秀，提供平台讓各品牌發表2021春夏系列，目前已有Tom Ford、Jason Wu等60品牌響應參加，但其他知名品牌如Michael Kors則傾向延至10月後再辦秀。

▲台裔設計師Jason Wu的同名品牌也將參加線上發表。（圖／達志影像／美聯社）

新冠肺炎徹底改變時尚大秀運作模式，為避免群聚，CFDA推出線上平台Runway360，讓品牌可上線向全球發布最新設計，並提供一站式商店般的頁面，使用者可查看品牌訊息與新聞稿等，目前已有Tom Ford等60品牌加入，包括15個首次登上紐約時裝周的品牌，預計每個牌子將有30分鐘上秀時間，但細節仍未定。

▲Michael Kors傾向10月後自行舉辦2021春夏發表會。（圖／達志影像／美聯社）

而傾向自己辦秀的知名品牌則有Michael Kors、Proenza Schouler、Brandon Maxwell、Tory Burch、Prabal Gurung，無論是動態秀或靜態展都延至10月後再舉行；而Marc Jacobs已決定不辦任何活動，安靜度過此次紐約時裝周。

▲Marc Jacobs大規模的服裝秀於2021春夏紐約時裝周不復見。（圖／達志影像／美聯社）