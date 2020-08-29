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8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻

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記者鮑璿安／綜合報導

8月接近尾聲，想為腳下添一雙新鞋，即將上市的運動鞋款有不少新選擇，此次《ET FASHION》特別整理8月必買鞋款懶人包，讓你看一篇就夠！不僅有輕盈如拖鞋般的Nike Offline、adidas Originals聯手潮流設計師Sean Wotherspoon的「彩虹鞋」，更有期待已久的極光藍YEEZY BOOST 700 V3 ARZARETH鞋款，8月26日準時開搶！

# Nike Offline

▲▼ 8月鞋款整理 。（圖／品牌提供）

▲▼ 8月鞋款整理 。（圖／品牌提供）

▲Nike Offline打造了全新拖鞋宛如枕頭般的鬆軟 。（圖／品牌提供）

天氣逐漸轉涼，想要兼顧休閒與運動風，Nike Offline打造了全新拖鞋來取代傳統球鞋，宛如枕頭般的鬆軟外型，搭載兩款獨特的中底配置，Sensation 001 的足底下點狀凸起彷彿是在做腳底按摩；Sensation 002 的點狀凸起更密集，適合全天候長時間穿著，且鞋舌上配有誇張的外露泡棉填充墊以及可調節的軟墊束帶，上腳相當舒適。

# YEEZY BOOST 700 V3 ARZARETH

▲▼ 8月鞋款整理 。（圖／品牌提供）

▲▼ 8月鞋款整理 。（圖／品牌提供）

▲YEEZY BOOST 700 V3 ARZARETH鞋款半透明的極光藍配色帥翻，NT$7,000 。（圖／品牌提供）

潮人期待已久，adidas + KANYE WEST YEEZY 系列推出YEEZY BOOST 700 V3 ARZARETH鞋款，以亮眼極光藍配色與半透明支架設計打造前衛科技氛圍，冰藍色鞋面以單絲編織網布組成，靴形鞋筒結構與RPU支架包覆鞋身，以流線型特色美學搭配夜光功能，且無綁帶的彈性鞋帶設計提供穿脫便利性，運用 EVA中底增強穿著的舒適度和耐久度，人字型橡膠大底則增加了防滑摩擦力，於8月26日開賣。

#ASICS彈力系列最新DYNABLAST

▲▼ 8月鞋款整理 。（圖／品牌提供）

▲ASICS最新高彈力鞋款 DYNABLAST，NT$3,480。（圖／品牌提供）

繼NOVABLAST成為ASICS回彈力最高的跑鞋，8月再度推出同系列鞋款DYNABLAST，同樣採用FLYTEFOAM BLAST科技中底，營造出輕巧、靈敏的腳感，大底凹槽設計與中底的結合，形成彈跳床的反彈效果，且針織鞋面也提供良好的透氣性與貼合度，創造裸足般的舒適腳感。

#adidas Originals聯手潮流設計師打造SUPEREARTH

▲▼ 8月鞋款整理 。（圖／品牌提供）

▲▼ 8月鞋款整理 。（圖／品牌提供）

▲塗鴉風格與立體刺繡花朵相佐的 SUPEREARTH，8月29日開賣 NT$4,090。（圖／品牌提供）

adidas Originals攜手知名設計師兼潮流店Round Two主理人Sean Wotherspoon，為50周年的Superstar鞋款帶來全新面貌，鞋款以繽紛搶眼配色與立體刺繡花朵，尾端繡線垂下呈流蘇狀，展現滿滿美式街頭風與塗鴉趣味，並融合環保觀點，成為adidas旗下前所未見的唯一不使用任何動物相關原料的「全素」鞋款。

# Reebok與adidas共同打造全新Instapump Fury Boost™

▲▼ 8月鞋款整理 。（圖／品牌提供）

▲Reebok和adidas推出Instapump Fury Boost™ 鞋款最潮流的TRIUMPHANT BLUE配色，NT$5,850。（圖／品牌提供）

去年Reebok和adidas融合技術共同打造全新Instapump Fury Boost™掀起話題，此次加乘推出Instapump Fury Boost™ 鞋款最潮流的TRIUMPHANT BLUE配色，此鞋款系列以「未來」概念，延續無需綁鞋帶的Pump 充氣設計，經典分離式大底外觀，中底部分則以adidas的當家Boost™科技為功能性加持「TRIUMPHANT BLUE」配色符合設計師Steven Smith的設計願景。

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關鍵字：

運動, 球鞋, NIKE, adidas, YEEZY BOOST, 潮牌, 聯名
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