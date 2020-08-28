王陽明與男神插畫家鹵貓跨界合作！傑尼亞用「再生纖維」延續秋冬時尚

▲義大利精品男裝Ermenegildo Zegna（傑尼亞）成立110年，請到王陽明出鏡形象照。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品男裝Ermenegildo Zegna（傑尼亞）迎來品牌成立110年，請到演員王陽明、日本知名建築師青山周平和男神插畫藝術家鹵貓作為不同領域的成功代表出鏡最新形象照，以深入探討當代男性特質為主軸，三人換上硬挺輪廓的西裝，展現超乎過往的成熟魅力，令人耳目一新。

▲（依序）王陽明、日本知名建築師青山周平和插畫藝術家鹵貓，身著時尚可持續的Modern Tailoring系列服飾。（圖／品牌提供）

紀念品牌成立110周年，傑尼亞請到知名演員王陽明、日本知名建築師青山周平和插畫藝術家鹵貓，身著時尚可持續的Modern Tailoring系列服飾，詮釋著當代男士紳士風度。王陽明穿著深色系西裝出鏡，俐落翻領與剪裁勾勒出壯碩身型，沒有多餘的釦飾元素點綴，傳遞簡潔視覺效果，腳踩黑色高筒靴收尾，整體造型十分率性。而建築師青山周平和插畫藝術家鹵貓，也不約而同相中同色系呼應，流露簡約的男性魅力。

▲傑尼亞本季回歸自然本質，可再生纖維轉變為全新的織物布料；使用自然倒塌的義大利樹木打造「綠洲之心」。（圖／品牌提供）

此外，三人的共同點更在於對於永續自然環境的堅持，本季品牌更將毛紡廠周圍的山地改造成一片鬱鬱蔥蔥的自然保護區，生產過程中現有可再生纖維轉變為全新的織物布料，用於製作精緻此次「時尚可持續」系列服飾。同時打造「綠洲之心」，選材源自于自然倒塌或出於安全原因砍伐的義大利樹木精製而成，象徵著品牌對地球的熱愛。