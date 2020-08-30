《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

編輯／Emily 圖／翻攝自p-bandai.jp、jumpcs.shueisha.co.jp

日本動漫《鬼滅之刃》人氣火爆，不管男女都臣服於它的魅力之下，日本玩具公司Bandai就推出了一款「日輪刀刀鍔項鍊」專攻女孩們的心，將鬼殺隊成員必備武器日輪刀上的刀鍔，做成精緻唯美的項鍊，戴起來低調可愛，對於大剌剌穿上周邊感到害羞的粉絲來說，這款絕對必收。

《鬼滅之刃》中的鬼殺隊成員都有專屬的日輪刀，特性、顏色不同之外，刀鍔部份也長得不一樣，透過獨特的形狀，就能辨識刀屬於誰。這次推出的「日輪刀刀鍔項鍊」就把刀鍔部份做成項鍊墜飾，共推出炭治郎、我妻善逸、富岡義勇、胡蝶忍四款造型。

炭治郎一開始的日輪刀刀鍔是圓型輪狀，項鍊將圓形刀鍔完美重現，做成氣質的銀色項鍊，上面再用一顆綠寶石增添亮點，正好選了炭治郎的代表色。

我妻善逸一頭黃髮和黃色服裝令人印象深刻，他的刀鍔項鍊當然使用閃亮的金色，四瓣形狀上面還有三角形小細節，加了黃色寶石點綴，看了忍不住想喊「霹靂一閃」！

「水柱」富岡義勇能力強大卻木訥邊緣，這種反差萌讓他圈粉無數，刀鍔形狀是簡約的六角形，款式百搭又優雅，還加了象徵水的藍色寶石。

「蟲柱」胡蝶忍不管頭飾、服裝都有蝴蝶圖案，刀鍔形狀也是展翅的蝴蝶，加上紫色寶石點綴浪漫唯美，展現出溫柔女人味。這系列項鍊售價13,200日圓（約台幣3,648元），想入手的話Bandai官網預約日期到9月13日為止，10月會正式發貨。

想收更多《鬼滅之刃》周邊，日本少年JUMP的周邊部門也有推出一系列超萌的TSUM TSUM娃娃，看炭治郎、禰豆子等角色變成Q版造型，圓滾滾身形可愛度破表，好想整組收齊疊在一起。《鬼滅之刃》TSUM TSUM娃娃售價935日圓（約台幣258元）。

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