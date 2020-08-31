把餐桌變畫廊！絕美「油畫吐司」自己做　優格＋抹茶繪出梵谷綠色麥田

▲小紅書上部落客分享DIY超美油畫吐司（圖／翻攝自小紅書@yiranerdan）

編輯／ChiNg 圖／翻攝自小紅書@yiranerdan

每天都在煩惱早餐要吃什麼，一週就要苦惱七次，擔心過於油膩又怕不好吃，不如自己動手DIY吧！在小紅書上擁有八萬粉絲的高人氣部落客@yiranerdan堅持「早餐美學」與「健康飲食」的理念，健康的同時更是視覺饗宴，看過很多手作美食，卻從來沒看過這系列美如畫的油畫吐司，趕快抄下食譜親自試試吧！

油畫吐司：麥田

原作 梵谷《奧維爾綠色的麥田》

食材：吐司、無糖優格、抹茶粉、蝶豆花水、南瓜

步驟：

Step1：將吐司用平底鍋煎一下

Step2：抹茶粉、蝶豆花水、南瓜泥以及優格混合調配成想要的顏色

Step3：大膽創作吧！

作圖要點：這幅畫的層次感極為重要，只要把握大方向就能大幅增加油畫感且避免流於單調

《奧維爾綠色的麥田》一片綠意盎然充滿生機，沒想到卻是梵谷晚年呈現生命最後時光的作品，表達「純粹」的理念，讓梵谷的靜謐麥田為你帶來早晨的好心情吧！

油畫吐司：塞納河的日落

原作 莫內《日出˙印象》

食材：吐司、無糖優格、火龍果汁、紫薯粉、南瓜粉、抹茶粉、蝶豆花粉

步驟：

Step1：將吐司用平底鍋煎一下

Step2：無糖優格、火龍果汁、紫薯粉、南瓜粉、抹茶粉、蝶豆花粉混合調配成想要的顏色（此次不易調色，建議多方嘗試）

Step3：大膽創作吧！

作圖要點：請著重於光影效果，太細緻的地方不需過於執著



莫內這幅畫作雖是油畫，但實際上更偏向水彩，因此選擇上可使用較稀的優格，更能呈現畫作的唯美感。淡紫、微紅、橙黃以及藍灰勾勒出的天空，因薄霧而模糊不清，但能仍隱約窺得晨曦，是不是很浪漫啊！

油畫吐司：星空開放油畫吐司

食材：吐司、藍莓、無糖優格、蕃薯、紫薯、火龍果、無糖椰蓉

步驟：

Step1：藍莓用鹽水浸泡後倒入鍋內熬煮成藍莓醬

Step2：將蕃薯和紫薯隔水蒸熱，然後用叉子壓成泥狀

Step3：把火龍果用攪拌機攪碎

Step4：將步驟2以及步驟3混合，並加入優格

Step5：大膽創作吧！

作圖要點：按顏色塗抹至吐司上，而無糖椰蓉以及優格則可點綴用來做流星



白天也可以賞星，錯過了流星雨你可以做星空吐司！要幾顆流星有幾顆，自己的流星，自己點！這款簡單卻很有質感，可愛又不失浪漫，很適合撫慰厭世的起床氣。

覺得油畫太沈重的話，也可以選擇「彩繪風的陽光系列」！俏皮可愛同樣可以兼顧健康飲食的原則～快來看看下面兩款另類的風格該怎麼做吧！



畫吐司陽光系列：陽光下的酪梨

食材：吐司、無糖優格、芒果、蝶豆花水、可可粉、抹茶粉

步驟：

Step1：將芒果及優格打成泥狀放於吐司上

Step2：用優格做「蛋白圖案」，加入蝶豆花水做「蛋白的陰影」，再以芒果肉做「蛋黃部分」並以無糖優格點出光澤

Step3：抹茶加優格做出「酪梨的外殼」，「果肉」混合芒果肉，並以可可粉混合優格做「果核」，最後點上光澤就完成囉！







畫吐司陽光系列：陽光下的小綿羊

食材：吐司、芒果、無糖優格、可可粉、芝麻

步驟：

Step1：將芒果及無糖優格打成泥狀並塗抹於麵包上

Step2：將無糖優格裝入裱花袋，擠出「小綿羊」的形狀

Step3：把無糖優格加入可可粉做成「小綿羊的角和嘴」

Step4：最後用黑芝麻做「眼睛」，就大功告成囉！





陽光系列相較於油畫系列，技術上略為簡單，即便不是美術大師也可以嘗試，但多了許多手作DIY美勞的部分去描摹出小物件的生動，仍舊需要一些耐心呀～小編很喜歡@yiranerdan在每次分享完食譜後，最下方都固定有「早安，願你被這個世界溫柔以待」，願大家都能享受料理的當下，做出富滿愛與幸福的味道！

►紐約時裝周不敵疫情改線上秀 60個品牌一次看過癮

►Jo Malone、diptyque 最新香水PK，讓人陷入選擇障礙