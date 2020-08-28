IKEA終於攜手樂高！「可以玩的收納櫃」201塊隨意組合超可愛

▲IKEA 與樂高（LEGO）合作打造孩子的夢想屋「BYGGLEK」收納櫃。（圖／翻攝自IKEA官網）



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繼上個月丹麥玩具大廠樂高（LEGO）與任天堂推出復古遊戲機之後，終於再迎來全新合作，對象就是IKEA宜家家居，此次聯手打造「BYGGLEK」收納櫃，以孩童的「夢幻屋」為靈感，可以是收納櫃、玩具，依照想像力自行組合，絕對是必收單品！

▲「BYGGLEK」收納櫃共有4種尺寸，可依照自己的想像力組合。（圖／翻攝自IKEA官網）

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IKEA宜家家居攜手樂高打造「BYGGLEK」收納櫃，一共有4種尺寸組合方式，從3件一小組（約台幣346元）、26 x 18 x 12 公分中型（約台幣415元）、35 x 26 x 12 公分大型 以及201 塊 LEGO 組合（約台幣519元），提供民眾挑選適合的商品。從外觀來看，BYGGLEK呈現簡潔白色系，看似是普通收納櫃，不過內外卻有樂高經典的顆粒底板，讓玩家能夠自行發揮組合創意，像是201 塊的 LEGO 組合，就附有兩個黃色人偶以及家具、花盆等模型，組裝的同時就像在玩玩具一般，最後別忘記蓋上蓋子，又瞬間回到收納櫃的樣子，無論是放著當展示用品或是收納在櫥櫃中，都是不錯的選擇。

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▲「BYGGLEK」在亞洲暫無開賣消息。（圖／翻攝自IKEA官網）

「BYGGLEK」的設計發想其實就是孩童「Dream House」，兼顧玩具與收納性質，自上個月曝光樣貌，就引發不少討論，孩童或是大人都能輕鬆入手，目前選在德國發售，亞洲IKEA暫無上市消息，感興趣的粉絲們或許要再等等了。

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