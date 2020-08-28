濃密粗黑睫毛已過時！彩妝師揭秘日系「輕盈感睫毛」5大重點

▲日本彩妝師指出現在流行的睫毛妝感不再強調濃密粗黑。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki)

記者張毓容／台北報導

美麗好看的睫毛不僅能放大雙眼，更能讓眼妝質感加分，但除了要注意刷睫毛技巧，更要留意「睫毛的妝感」！日本彩妝師就指出，濃密粗黑系睫毛已經過時，還會顯得老氣！現在時下最流行的是看似不濃重但能自然放大雙眼、加強眼神的「輕盈感睫毛」，想打造日本女生清新但又有神的魅力雙眼，先來掌握最新睫毛妝感5大重點就對了。

日本「輕盈感睫毛」5大重點



1.不要把睫毛夾得太翹，睫毛夾太翹會多了一股年代感，容易顯得老氣。

2.刷睫毛時要從根部好好塗上睫毛膏，尤其睫毛本來就比較稀疏、很細的人，可營造出畫內眼線的效果。

3.現在不流行濃密粗黑、整片黑漆漆的睫毛了，使用纖長款睫毛膏為主，盡量減少使用濃密款睫毛膏。

4.換掉黑色睫毛膏，試試看使用彩色睫毛膏。

5.下睫毛只要中央部分刷上睫毛膏。

可搭配這些人氣好評睫毛膏

▲艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏，#仙女粉，NT$540。



美妝版上好評超多的艾杜紗睫毛底膏換上了細膩溫柔的仙女粉紅色，搭配梳狀刷頭，疊擦不下垂，刷上後睫毛光滑平順。

▲dejavu 睫采分明立體睫毛膏，限定色－深棕，NT370。



以溫水可卸特點備受歡迎的dejavu睫毛膏推出兩款期間限定棕色款，其中睫采分明立體睫毛膏擁有超極細1.5mm小刷頭，能照顧到每一根細小睫毛，讓每根睫毛都能「被刷出來」。

▲Dior 絕對搶眼飛翹睫毛膏，#264百搭深藍，NT$1,250。



針對亞洲女性普遍的稀疏、脆弱、下垂等睫毛問題打造的絕對搶眼飛翹睫毛膏，是一款養護型睫毛膏，添加5種保養成分呵護睫毛，且彈性纖維可順著睫毛弧度貼合睫毛，加強睫毛的自然捲翹，輕鬆創造纖長效果。

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