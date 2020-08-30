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哈密瓜紋路、草莓毛孔神還原！「水果造型錢包」隨身攜帶好想偷吃

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編輯／Emily　圖／翻攝自andcompany.co.jp、felissimo.co.jp

日本經常推出食物造型小物，可愛模樣總是讓人荷包失守，日本品牌EARL'S FAVOURITE專門推出皮革製品，其中居然有一系列商品以水果為靈感設計，將哈密瓜的表皮紋路、草莓的外層顆粒神還原，做成水果形狀的零錢包、皮夾…等等，讓你把水果隨身帶著走。

#草莓系列

草莓是少女心滿滿的水果，小巧的形狀配上鮮豔紅色非常可愛，是很多人最愛的水果。這系列的零錢包完全仿造草莓製作，表層坑坑疤疤的毛孔，用牛皮壓印完美重現，形狀也跟真的草莓一樣迷你，雖然只能裝幾個硬幣或戒指、耳環之類的小飾品，但掛在包上實在太萌。

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

除了紅色草莓，還有另一款做成特別的「白草莓」，表層略帶淺粉紅色澤，粉嫩甜美的外型夢幻度破表，讓女孩們更想收。

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲草莓零錢包售價皆為2,500日圓（約台幣693元）。

#哈密瓜系列

哈密瓜外皮上曲折的紋路非常具有代表性，這系列就把獨特紋路複製到皮件上，仔細看還微微凸出具有立體感，超級逼真！做成圓形的零錢包，完全就是一顆哈密瓜，適合裝零錢、票卡等等，隨身攜帶看了都快流口水，有綠、黃兩款顏色。

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲哈密瓜零錢包售價3,800日圓（約台幣1,053元）。

另一款則做成長夾，表層同樣佈滿哈密瓜紋路，也有綠、黃兩色，但比起來實用性更高，內部容量超大，分層設計讓卡片、鈔票、零錢都能整齊收納。

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲哈密瓜長夾售價19,800日圓（約台幣5,491元）。

#方形零錢包

除了以上兩款特殊紋路的水果皮件，還有一系列方形小零錢包，其中一款是讓人垂涎欲滴的水蜜桃，表皮顏色粉嫩嫩，彷彿看得到表皮細毛。

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水蜜桃方形零錢包售價4,300日圓（約台幣1,192元）。

另外還有橘子、檸檬、葡萄柚等柑橘類造型，以及蛋糕甜點系列，每一款都讓女孩們超心動。

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲方形零錢包售價3,800日圓（約台幣1,053元）。

喜歡食物造型小物的話，也可以看看日本雜貨品牌Felissimo推出的和菓子造型零錢包，這系列將造型精緻的日式甜點做成軟軟的小袋子，有粉紅櫻花、淺藍圓形、黃色花花、紅白紋路四款，每一個都精緻可愛，可以拿來裝零錢、飾品等小雜物，掛在包包當裝飾也超美。這款售價1,320日圓（約台幣366元）。

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

▲水果紋路錢包。（圖／翻攝自andcompany.co.jp）

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關鍵字：

水果, 零錢包, 皮夾, 錢包, 草莓, 哈密瓜, 雜貨, 小物
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