奧斯塔羅12星座一周運勢0831-0906　天秤破財了、金牛事業桃花兩得意

20200831-0906奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，也樂在其中享受難得的平靜唷！

TOP2：金牛座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象！

TOP3：天蠍座金錢運最旺！正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：對於目前的工作內容存在著很大的失落感。或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒多了些起伏喔！

2.摩羯座愛情運需要留意：過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅。也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去喔！

3.天秤座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，也要避免不必要的開銷！

牡羊座



開運顏色：湛藍色

幸運數字：01

整體運勢★★

牡羊朋友下周就比較自找麻煩了，面對許多事情也起上疑心跟猜忌。而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多，這部分要多留意囉！

愛情運勢★★

安全感的降低也讓感情開始了猜忌，身為你的另一半也將開始感覺壓力，這部分千萬要留意並調整一下自己的心態，別將感情逼出了問題唷！

事業（學業）運勢★★

對於自我信任感的不足及環境的不滿足感，也間接影響到了和同事之間的相處，下周奧斯建議要多留意和同事之間的相處，別因為情緒影響了同事情誼唷！

金錢運勢★★

正財運以及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費！

金牛座



開運顏色：紫色

幸運數字：20

整體運勢★★★★★

金牛朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象。

事業（學業）運勢★★★★

有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

雙子座



開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：53

整體運勢★★★

雙子對於目前的現況感到不甚滿意，因此會有想改變目前現況的想法出現，願意付出行動去改變也調整自己去因應，但卻有空忙一場的可能性！

愛情運勢★★★

對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這樣的動作讓感情停頓了下來，另外下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生喔！

事業（學業）運勢★★★

要注意自己目前的方向及努力是否是正確的，雖然不斷的努力與付出，但卻有空忙碌的情況，奧斯建議下周多傾聽同事的意見可望改善情況。

金錢運勢★★

財運不慎理想，如果有想買買樂透或刮刮卡的朋友，那就要有做公益的心理準備喔！

巨蟹座



開運顏色：藍色

幸運數字：65

整體運勢★★★

巨蟹朋友對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況！

愛情運勢★★

下周要多加注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，所以奧斯建議下周和另一半的關係要多加留意！

事業（學業）運勢★★

容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些！

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些喔！

獅子座



開運顏色：綠色

幸運數字：48

整體運勢★★

獅子朋友情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點的不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活！

愛情運勢★★

對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾。這樣的舉動都讓另一半感到不少的壓力，要多加留意囉！

事業（學業）運勢★★

對於目前的工作內容存在著很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒多了些起伏喔！

金錢運勢★★

正偏財運勢都不是相當理想，下周物質慾望也提高許多，所以有花費過多的狀況！

處女座



開運顏色：天空藍

幸運數字：95

整體運勢★★★★

處女朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。所以好好把握下周難得的平靜吧！

愛情運勢★★★★

雙方的關係下周也相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好，奧斯提醒適時地給彼此點空間會更增加感情的升溫喔！

事業（學業）運勢★★★★

開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，也樂在其中享受難得的平靜唷！

金錢運勢★★★★

下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財喔！

天秤座



開運顏色：黃色

幸運數字：72

整體運勢★★★

天秤朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，多少顯得備受委屈囉！



愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不在拘泥於過去，開始較不受到過去的影響！



事業（學業）運勢★★★

下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期，要好好把握囉！

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，也要避免不必要的開銷！

天蠍座



開運顏色：暗紫色

幸運數字：18

整體運勢★★★★

天蠍朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報。而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌許久的腳步，讓生活感到充分的休息！

愛情運勢★★★★

雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意為這段關係努力！



事業（學業）運勢★★★★

顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想在自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握囉！

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

射手座



開運顏色：金色

幸運數字：06

整體運勢★★★★

射手朋友要好好把握，辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落。這樣難得的安穩可是嚮往已久的！



愛情運勢★★★★

雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了。所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周！



事業（學業）運勢★★★★★

下周也顯得順利許多，若是過去對於工作上有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報。雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著回報漸漸也不再那麼在意囉！

金錢運勢★★★★★

正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報囉！

摩羯座



開運顏色：橘色

幸運數字：42

整體運勢★★

摩羯朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，這些狀況都讓你在下周顯得忙碌且疲憊許多！



愛情運勢★★

過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅。也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去喔！

事業（學業）運勢★★★

在學事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心！

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，有破財的可能性。下周要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力喔！

水瓶座



開運顏色：紅色

幸運數字：99

整體運勢★★★

水瓶朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣！



愛情運勢★★★

感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來。大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒該和另一半好好溝通以改善狀況喔！

事業（學業）運勢★★

關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳。奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好喔！

金錢運勢★★

下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確！

雙魚座

開運顏色：灰色

幸運數字：60

整體運勢★★

雙魚朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降。除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響到了工作！



愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執！

事業（學業）運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行喔！

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜