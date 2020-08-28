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9成女孩都做錯！難怪臉越洗越老　沒起泡、毛巾搓都是錯

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▲保養,卸妝,洗臉。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲洗臉是保養非常重要的關鍵。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者李薇／台北報導

清潔是肌膚保養最初也是最重要的一步，很多人往往都會忽略這個步驟，隨便做一做，但這樣反而會讓肌膚保養的效果大打折扣，盤點肌膚清潔三大重點，一定要正確清潔，才能避免肌膚越洗越老。

1.水溫25至28度很重要

人的體溫介於36至37度間，一般我們在選擇適合清潔臉部的溫度，約莫是在25至28度之間，也就是手摸著會有點微涼，不會覺得特別冷或熱的感覺，不過冬天來的時候，氣溫驟降，有些人覺得會有點冷，可以感覺到有點溫感即可。

▲保養,卸妝,洗臉。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲可以將水份壓乾，但不建議用毛巾搓揉。（圖／翻攝PAKUTASO）

2.洗面乳記得先起泡

洗面產品若是沒有完全洗泡，很容易殘留肌膚上，導致出現緊繃感或是粉刺的問題，充分起泡可以讓清潔成分完全釋放，洗淨力更好，帶走深層的髒污，不容易傷害肌膚，而且也能迅速被水沖洗乾淨，不容易留在肌膚上。

3.溫柔洗淨避免細紋出現

搓好泡泡之後，就可以進行全臉輕柔畫圓，帶走髒污，再沖洗乾淨，並用乾淨毛巾按壓臉部，直到乾爽即可，洗完切勿用毛巾搓臉擦乾，特別是痘痘肌更容易刺激發炎。

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