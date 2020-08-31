fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／歐陽娜娜狂曬「絲絨水桶包」！　鑽飾愛心、花瓣萌到尖叫

>

▲歐陽娜娜狂曬的Roger Vivier水桶包， 《ET FASHION》包．開箱搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

永不過時的「水桶包」絕對是女孩們收藏清單之一，法國鞋履品牌Roger Vivier將經典奢華風格搬到包包上，於七夕時節打造了Funny Love Bucket刺繡絲絨羊皮水桶包，光聽名字就知道可愛程度非同小可，一口氣注入閃片愛心、RV等字母，連歐陽娜娜都擋不住魅力狂曬包，《ET FASHION》包．開箱現在揭曉！

▲▼ RV水桶包 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ RV水桶包 。（圖／翻攝自微博）

▲創意總監Gherardo Felloni為七夕打造Funny Love系列，夢幻水桶包收服女孩心。（圖／翻攝自品牌微博）

法國鞋履品牌Roger Vivier不光是高跟鞋風靡女孩心，創意總監Gherardo Felloni為七夕打造Funny Love系列，其中Funny Love Bucket刺繡絲絨羊皮水桶包，更是將女孩的童趣幻想一次集結。水桶順滑的輪廓下，利用品牌首字母RV為手柄設計，兩側不對稱造型不僅方便上手也十分吸睛。整體最大亮點莫過於，藏在絲絨材質中的各種可愛元素，像是插畫般的手繪愛心、凌亂排列的Roger Vivier字樣以及鑽飾小花盛開的模樣，都為水桶包增添夢幻氛圍。

▲▼ RV水桶包 。（圖／翻攝自微博）

▲▼RV水桶包 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲「刺繡絲絨羊皮水桶包」集結夢幻元素，刺繡字母、閃片愛心可愛爆棚， NT$62,900。（圖／翻攝自微博、記者鮑璿安攝）

包款延續經典鑽飾特色，隨著走動之餘散發亮眼光芒，雖然種種元素盡顯奢華本質，卻不改水桶包定位的俏皮本色，以抽繩開袋設計，輕輕一拉就能隨心置物，且內容量開闊超能裝，同時提供肩背以及手提雙重動能，兼具實用性不可小覷，為早秋的沉悶穿著注入一絲靈魂。

▲▼ RV水桶包 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ RV水桶包 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ RV水桶包 。（圖／翻攝自微博）

▲品牌大陸區代言人歐陽娜娜與虞書欣都已在私服造型亮相該包款 。（圖／翻攝自微博）

就連品牌大陸區代言人歐陽娜娜也被刺繡絲絨羊皮水桶包的魅力擄獲，日前在雜誌拍攝與私服中都選擇該包款出鏡，歐陽娜娜以黑色印花襯衫腳踩Funny Love 芭蕾舞鞋，將水桶包輕輕拎在腳邊，可見喜愛程度。


►包・開箱／孫芸芸再推坑PRADA托特包！魔術大空間再多雜物都能裝  

►包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！　夢幻紫丁香色今夏必買

►包・開箱／Rose手中「這顆」將成YSL下半年It Bag　一細節更適合亞洲女生

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

包開箱, Funny Love Bucket, 刺繡, 絲絨, 歐陽娜娜, Roger Vivier, 水桶包
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點 徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼 8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻 迪士尼「華麗風公主文具」貴氣逼人！金色原子筆、紙膠帶放桌上就是唯美擺飾 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想 69元凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏，效果絕對超越專櫃保養

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面