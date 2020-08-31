包・開箱／歐陽娜娜狂曬「絲絨水桶包」！　鑽飾愛心、花瓣萌到尖叫

▲歐陽娜娜狂曬的Roger Vivier水桶包， 《ET FASHION》包．開箱搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

永不過時的「水桶包」絕對是女孩們收藏清單之一，法國鞋履品牌Roger Vivier將經典奢華風格搬到包包上，於七夕時節打造了Funny Love Bucket刺繡絲絨羊皮水桶包，光聽名字就知道可愛程度非同小可，一口氣注入閃片愛心、RV等字母，連歐陽娜娜都擋不住魅力狂曬包，《ET FASHION》包．開箱現在揭曉！

▲創意總監Gherardo Felloni為七夕打造Funny Love系列，夢幻水桶包收服女孩心。（圖／翻攝自品牌微博）



法國鞋履品牌Roger Vivier不光是高跟鞋風靡女孩心，創意總監Gherardo Felloni為七夕打造Funny Love系列，其中Funny Love Bucket刺繡絲絨羊皮水桶包，更是將女孩的童趣幻想一次集結。水桶順滑的輪廓下，利用品牌首字母RV為手柄設計，兩側不對稱造型不僅方便上手也十分吸睛。整體最大亮點莫過於，藏在絲絨材質中的各種可愛元素，像是插畫般的手繪愛心、凌亂排列的Roger Vivier字樣以及鑽飾小花盛開的模樣，都為水桶包增添夢幻氛圍。

▲「刺繡絲絨羊皮水桶包」集結夢幻元素，刺繡字母、閃片愛心可愛爆棚， NT$62,900。（圖／翻攝自微博、記者鮑璿安攝）

包款延續經典鑽飾特色，隨著走動之餘散發亮眼光芒，雖然種種元素盡顯奢華本質，卻不改水桶包定位的俏皮本色，以抽繩開袋設計，輕輕一拉就能隨心置物，且內容量開闊超能裝，同時提供肩背以及手提雙重動能，兼具實用性不可小覷，為早秋的沉悶穿著注入一絲靈魂。

▲品牌大陸區代言人歐陽娜娜與虞書欣都已在私服造型亮相該包款 。（圖／翻攝自微博）

就連品牌大陸區代言人歐陽娜娜也被刺繡絲絨羊皮水桶包的魅力擄獲，日前在雜誌拍攝與私服中都選擇該包款出鏡，歐陽娜娜以黑色印花襯衫腳踩Funny Love 芭蕾舞鞋，將水桶包輕輕拎在腳邊，可見喜愛程度。

在 Instagram 查看這則貼文 欧阳娜娜粉丝专页（@nanaouyang_cutie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 上午 1:43 張貼





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