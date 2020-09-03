扭蛋迷新收藏！坐著的「口罩貓」、「吐司貓」爆笑登場　

▲奇譚俱樂部將推出「口罩貓」、「吐司貓」兩款新扭蛋。（圖／翻攝自twitter@kitan_club，下同）

編輯／ChiNg

日本玩具品牌「奇譚俱樂部」總是有讓人意想不到的鬼點子，像是先前推出胡鬧中帶點正經的「飯糰戒指系列」或是超KUSO的「泳圈麻雀」都大獲好評，尤其是旗下的「坐著系列」，時常惡搞青蛙、狗、貓等動物，深得粉絲們喜愛。日前奇譚俱樂部又悄悄於推特上預告明年二月將上市兩款「坐著的奇怪貓」系列，分別為「吐司貓」以及「口罩貓」，幽默指數完全不亞於以往！

吐司貓

好好的麵包不拿來吃怎麼套在頭上啊？這款「吐司貓」夠奇怪了吧！完美的把「坐著的奇怪貓」理念發揚光大，真的有夠古怪。黑貓總帶有一股神秘氣息，坐在桌邊，金黃色的眼睛凝視著遠方，看起來既療癒又可愛～各位扭蛋迷們，趕快把它收進購物清單吧，可別漏掉啦。

▲「坐著的奇怪貓」系列新款：吐司貓，萌呆的臉既療癒又可愛。

口罩貓



防疫到無聊發慌了嗎？因應全球新冠肺炎，這款「口罩貓」像極了防疫中的你我。先前大陸貓咪飼主替自家貓咪做口罩套於臉上，在網路引起了一片轟動；而後日本模型達人（@meetissai）於推特將其「口罩貓」製成模型，貓咪跟著防疫的傻愣模樣再度受到網友好評。

在 Instagram 查看這則貼文 LD（@_ddlim）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 上午 6:36 張貼

這次奇譚俱樂部進一步將「口罩貓」改以坐姿呈現，有別於原創，坐著的模樣讓人感受到濃烈的無奈、格外的惆悵，原來貓咪也是有煩惱的呀。

▲新款「口罩貓」響應全球疫情。

搞怪不分國界，不只日本，現在也有屬於台灣人的古怪啦！台灣玩具品牌「路遙圓創」於暑假開放預購新品「高僧動物系列」，台灣設計師的奇怪程度簡直跟日本不相上下，陷於混沌不堪的亂世，連動物都不得不出家……身為肉食性動物的老虎、狐狸、熊、鼩鼱扮起了堂主、沙彌、監院以及住持，根本就是一本正經的作怪，怪裡怪氣的模樣是不是超可愛。

▲台灣品牌路遙圓創推「高僧動物系列」，預計於12月上市，全系列共四款，不提供拆賣，定價為台幣120元／款。（圖／翻攝自路遙圓創臉書，下同）

▲鼩鼱主持＋奉納箱。

▲大熊監院與狐狸沙彌。

▲老虎堂主。

「色即是空，空即是色。」凡事不強求，隨緣即可。這是這些小動物教我們的事，大概就是傳說中的佛系修行吧！心煩意亂的時候轉頭看他們一眼，再複雜的事情都可以很簡單！

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