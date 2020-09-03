fb ig video ETtoday search mobile

扭蛋迷新收藏！坐著的「口罩貓」、「吐司貓」爆笑登場　

>

▲奇譚俱樂部推口罩貓、吐司貓。（圖／翻攝自twitter@kitan_club）

▲奇譚俱樂部將推出「口罩貓」、「吐司貓」兩款新扭蛋。（圖／翻攝自twitter@kitan_club，下同）

編輯／ChiNg 

日本玩具品牌「奇譚俱樂部」總是有讓人意想不到的鬼點子，像是先前推出胡鬧中帶點正經的「飯糰戒指系列」或是超KUSO的「泳圈麻雀」都大獲好評，尤其是旗下的「坐著系列」，時常惡搞青蛙、狗、貓等動物，深得粉絲們喜愛。日前奇譚俱樂部又悄悄於推特上預告明年二月將上市兩款「坐著的奇怪貓」系列，分別為「吐司貓」以及「口罩貓」，幽默指數完全不亞於以往！

吐司貓

好好的麵包不拿來吃怎麼套在頭上啊？這款「吐司貓」夠奇怪了吧！完美的把「坐著的奇怪貓」理念發揚光大，真的有夠古怪。黑貓總帶有一股神秘氣息，坐在桌邊，金黃色的眼睛凝視著遠方，看起來既療癒又可愛～各位扭蛋迷們，趕快把它收進購物清單吧，可別漏掉啦。

▲奇譚俱樂部推口罩貓、吐司貓。（圖／翻攝自twitter@kitan_club）

▲奇譚俱樂部推口罩貓、吐司貓。（圖／翻攝自twitter@kitan_club）

▲「坐著的奇怪貓」系列新款：吐司貓，萌呆的臉既療癒又可愛。

口罩貓

防疫到無聊發慌了嗎？因應全球新冠肺炎，這款「口罩貓」像極了防疫中的你我。先前大陸貓咪飼主替自家貓咪做口罩套於臉上，在網路引起了一片轟動；而後日本模型達人（@meetissai）於推特將其「口罩貓」製成模型，貓咪跟著防疫的傻愣模樣再度受到網友好評。

這次奇譚俱樂部進一步將「口罩貓」改以坐姿呈現，有別於原創，坐著的模樣讓人感受到濃烈的無奈、格外的惆悵，原來貓咪也是有煩惱的呀。

▲奇譚俱樂部推口罩貓、吐司貓。（圖／翻攝自twitter@kitan_club）

▲奇譚俱樂部推口罩貓、吐司貓。（圖／翻攝自twitter@kitan_club）

▲奇譚俱樂部推口罩貓、吐司貓。（圖／翻攝自twitter@kitan_club）

新款「口罩貓」響應全球疫情。

搞怪不分國界，不只日本，現在也有屬於台灣人的古怪啦！台灣玩具品牌「路遙圓創」於暑假開放預購新品「高僧動物系列」，台灣設計師的奇怪程度簡直跟日本不相上下，陷於混沌不堪的亂世，連動物都不得不出家……身為肉食性動物的老虎、狐狸、熊、鼩鼱扮起了堂主、沙彌、監院以及住持，根本就是一本正經的作怪，怪裡怪氣的模樣是不是超可愛。

▲路遙圓創高僧動物系列。（圖／翻攝自臉書）

台灣品牌路遙圓創推「高僧動物系列」，預計於12月上市，全系列共四款，不提供拆賣，定價為台幣120元／款。（圖／翻攝自路遙圓創臉書，下同）

▲路遙圓創高僧動物系列。（圖／翻攝自臉書）

▲鼩鼱主持＋奉納箱。

▲路遙圓創高僧動物系列。（圖／翻攝自臉書）▲路遙圓創高僧動物系列。（圖／翻攝自臉書）

▲大熊監院與狐狸沙彌。

▲路遙圓創高僧動物系列。（圖／翻攝自臉書）

▲老虎堂主。

「色即是空，空即是色。」凡事不強求，隨緣即可。這是這些小動物教我們的事，大概就是傳說中的佛系修行吧！心煩意亂的時候轉頭看他們一眼，再複雜的事情都可以很簡單！

►日本「手寫Memo手機殼」引熱議　還可重複書寫！健忘症患者很需要

►皮克斯控尖叫！聯名咖啡廳讓你邊吃邊玩　熊抱哥粉紅漢堡太療癒

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

奇譚俱樂部, 扭蛋, 口罩貓, 吐司貓, 防疫
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折

星巴克「連續12天」買一送一來了！　路易莎黑魂隨身杯下殺85折

《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女

《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女

「國民洗面乳」哆啦A夢聯名款萌翻天！　加碼限量手提袋免費送

「國民洗面乳」哆啦A夢聯名款萌翻天！　加碼限量手提袋免費送

皮膚科醫師曝敏感肌「３大禁忌」　去角質、敷臉、按摩都別做 Dior商品5件才978元！粉色化妝包絕美　裝進爆款保養品、唇膏和香水 隋棠自曝太陽一曬就脫皮　「脖子、耳朵後方」保養不能少 我到底是交了一個拖油瓶還是潛力股？看你的另一半是哪種類型 扭蛋迷新收藏！坐著的「口罩貓」、「吐司貓」爆笑登場　 2020年全台百貨「周年慶檔期」懶人包！買到年底看一篇就夠 只能當男友！3大星座「不適合結婚」牡羊喜新厭舊、射手最難馴服

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面