昆凌、關曉彤「早晨消水腫」秘技公開，巴掌臉好簡單

▲女星也為水腫所苦，對於消腫各有妙招。（圖／翻攝自IG/stronger917、hannah_quinlivan）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生都希望臉可以再小一些，女星和一般人比起更有「巴掌臉」需求，別以為瘦臉一定要買保養品花大錢，昆凌、關曉彤從按摩、飲食著手，阿嬌鍾欣潼靠泡澡，周揚青則是早上一杯無糖無奶黑咖啡，若你也為水腫所苦，以下方法請筆記。

在 Instagram 查看這則貼文 Jen Wu（@hannah_quinlivan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 下午 11:46 張貼

昆凌

已經是巴掌臉的昆凌，早上起床也有水腫困擾，她分享用指腹循環按壓眼周，耳朵後方的

穴位也別放過，按完後會覺得眼睛更有神，整個人通體舒暢。除了按摩外，保持心理平衡很重要，做每件事要抓到平衡，讓自己開心，否則很容易覺得什麼都不對，心情好的時候，人也會特別美。

在 Instagram 查看這則貼文 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 11 日 上午 7:20 張貼

周揚青

五官精緻的周揚青自曝消水腫靠兩個神物，第一是早起一杯無糖無奶黑咖啡，另一個就是幫助臉部緊緻的美容儀，除了提拉輪廓更能消水腫，透過小小電流讓蘋果肌膨起來，千萬別偷懶，想要漂亮就得花時間。

在 Instagram 查看這則貼文 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 11 日 上午 7:20 張貼

鍾欣潼

身為水腫人的阿嬌，長時間為水腫所苦，自己也研究出一套方法，像是早上用冷水洗臉醒膚，就連化妝水也會冰到冰箱再使用，睡前2小時會泡個精油澡，像是葡萄柚、茴香都有不錯的排水效用，飲食方面多吃冬瓜、芹菜等消腫蔬菜，定時喝些蘋果醋也不錯。

關曉彤

在 Instagram 查看這則貼文 GuanXiaoTong（@stronger917）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 4:32 張貼

被譽為大陸「95後新四小花旦」的關曉彤，對於小臉也很有一套，她分享晚上九點之後不喝水、不吃東西，平時少吃鹽分高食物，每日用潔面儀徹底清潔後，會使用瘦臉app跟著一起按摩，每天持續做，維持巴掌小臉。

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