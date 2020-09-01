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G-PLUS千金譚以欣當女強人　33歲肌膚零細紋的關鍵

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▲譚以欣。（圖／翻攝what o love）

記者李薇／台北報導　圖／oliviawawa IG

現代人生活忙碌，往往忘記照顧好自己，老化提前報到，身為G-PLUS手機千金譚以欣（Olivia）跟現在很多上班族一樣，一面要經營自己的網站What O Love，親自教穿搭，分享好用的單品，同時還要幫忙家裡的電商網站、到台大學習管理課程，即使工作多方面兼顧，但她狀態完美到不行，33歲臉上幾乎沒有一條細紋，也看不見疲態，就是因為她懂得透過保養寵愛自己。

對於肌膚譚以欣非常注重保濕，早上起床一定會喝一杯溫開水，開啟一整天的行程，早上會使用化妝水、精華、乳液幫助肌膚加強滋潤，晚上則是會先用青春露全臉擦拭，接著使用珍珠粉加上精華混合塗抹全臉，再使用眼霜、綿羊油乳液，最後再全臉擦上精華油，做完美的封存，幫助保養成分一整晚的運作。

▲譚以欣,保養,美麗日記,What O Love,G-PLUS,Olivia,。（圖／oliviawawa IG）

「我覺得把底顧好，妝容就不需要太複雜」譚以欣說，所以她在肌膚保養上從來都沒有休息過，一直持續多道的修護，即使參加幾天幾夜的爬山行程，在沒辦法洗澡、多步驟的保養狀態下，也會挑一瓶可以多功能的晚安乳霜，來幫助肌膚修護。

每天晚上在保養的時候，也會搭配按摩手技，先從兩頰往上拉提按摩，接著就會做下巴往上拉提按摩，偶爾早上也會搭配按摩滾輪強化按摩，幫助臉部肌膚消水腫。

▲譚以欣,保養,美麗日記,What O Love,G-PLUS,Olivia,。（圖／oliviawawa IG）

除了保養，運動也是她非常堅持、熱愛的事情，每週至少都會重訓兩次，做臀部、背部還有腹部的加強，她也非常熱愛爬山、潛水等等戶外運動，連到戶外都會使用椰子油擦全身，達到滋潤修護，同時也希望自己曬出一點小麥色的肌膚狀態。

在飲食方面，譚以欣不吃紅肉、少甜食，一週至少會做一次168斷食法，有時候一個月會做一次24小時斷食，幫助身體清空老廢物質，「我覺得這樣做之後，代謝會變得更好」，然後會固定補充膝蓋保健、膠原蛋白、B群、C群等維他命。

▲譚以欣,保養,美麗日記,What O Love,G-PLUS,Olivia,。（圖／oliviawawa IG）

譚以欣自己也有隱藏版的養身湯，像是紅棗加上枸杞水、無糖的薏仁水、奇亞籽搭配蜂蜜檸檬等等，會透過飲食的方式，讓自己內外都變得更加完美，她也說，「以前我是個工作狂，可以做到半夜，但我後來發現這不是未來10年我想要的樣子，我曾經很迷惘，經歷了人生的低谷之後，開始做了改變，會去運動、也接受信仰，讓我變得自信又很開心，不再沒有安全感。」

▲G-PLUS手機千金譚以欣。（圖／記者李薇攝）

▲G-PLUS手機千金譚以欣的保養清單：Laurin 100%椰子油、香奈兒全效保濕修護面膜$2340、綿羊乳液、GROWN ALCHEMIST抗老眼霜、雅詩蘭黛特潤超導修護精萃蜜$3,200、雅詩蘭黛特潤超導修護露$3,850、SK-II青春露。（圖／記者李薇攝）

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關鍵字：

譚以欣, 保養, 美麗日記, What O Love, G-PLUS, Olivia
fashion.net

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