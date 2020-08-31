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迪士尼「華麗風公主文具」貴氣逼人！金色原子筆、紙膠帶放桌上就是唯美擺飾

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編輯／Emily　圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp

迪士尼公主是女孩們童年的回憶，唯美夢幻的周邊商品就算長大還是沒有抵抗力，日本的迪士尼商店最近就推出一系列「華麗風公主文具」來搶錢，這系列以《小美人魚》、《魔髮奇緣》、《美女與野獸》為主，推出貴氣逼人的金色系商品，用了彷彿自己也變成公主。

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

「華麗風公主文具」系列中的原子筆美觀又實用，整支筆金光閃閃，配上雕刻感圖案和珍珠點綴，根本是皇家御用款。仔細看筆上的圖案很細緻，《小美人魚》款是比目魚加海星、貝殼等海洋元素，頂端還有三叉戟。《美女與野獸》款是茶壺太太和阿齊，頂端是重要的象徵玫瑰，《魔髮奇緣》款是樂佩的寵物變色龍帕斯卡，還加了高塔、太陽花等元素。

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲原子筆售價1,100日圓（約台幣305元）。

第二款商品是便條紙夾，一樣走金色華麗風，這系列有兩種款式，《小美人魚》款是比目魚和粉色貝殼，中間還有一顆珍珠，《魔髮奇緣》款是綠色的變色龍搭配粉紅花朵，中心一樣以珍珠點綴。把它們擺在桌上夾紙條超可愛，能掃去待辦事項太多的壞心情。

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲便條紙夾售價1,540日圓（約台幣428元）。

第三款商品是紙膠帶台，紙膠帶裝在金光閃閃的座台上質感大增，放著就像一個漂亮擺飾，《小美人魚》款是比目魚、貝殼、海星等元素，紙膠帶本身配色柔和粉嫩，上面印了美美的愛麗兒，《魔髮奇緣》款座台同樣是變色龍跟花朵，紙膠帶圖案是浪漫的樂佩公主。

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主文具。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲紙膠帶售價2,200日圓（約台幣611元）。

這系列公主文具實在太美，又想找代購啦！除了日本迪士尼商店有迪士尼公主系列，韓國文具10X10也有和迪士尼公主推出聯名商品，其中一款文件板夾下面布滿亮片、金粉，配上愛麗兒、愛麗絲等圖案夢幻度滿分，另外還有可撕式筆記本、多款可愛貼紙，讓人想通通全包。

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關鍵字：

迪士尼, 公主, 日本, 迪士尼商店, 魔髮奇緣, 小美人魚, 美女與野獸
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