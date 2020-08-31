innisfree綠茶籽精華＋火山泥面膜＝888元！超狂特價組　養出韓妞無瑕肌

記者李薇／台北報導

韓系品牌innisfree運用濟州島的天然植萃，推出很多保養品，其中第一名必買的絕對是綠茶籽保濕精華，透明的精華質地，一抹就可以立刻被肌膚吸收，圈粉無數，第二名則是超級火山泥毛孔潔淨面膜，能讓毛孔細緻不說，粉刺還可以被吸附，清潔的同時也感到療癒，購物網站「Her和她」推出一次囊括兩款經典的超值組合，「綠茶籽保濕精華」加上「超級火山泥毛孔潔淨面膜」，原價1420元、現在只要888元，絕對要下手。

▲innisfree綠茶籽保濕精華粉絲用完N罐。（圖／innisfreeofficial IG）



綠茶籽保濕精華一直以來都穩坐innisfree銷量第一名，價格實惠，CP值很高。精華的質地非常好吸收，裡面添加滿滿的綠茶籽萃取成分，一抹就立刻吸收進臉部肌膚，補充滿滿的水位，重現澎潤的肌膚狀態。

▲韓國innisfree 綠茶籽保濕精華 80ml＋超級火山泥毛孔潔淨面膜 100ml，原價1420元、特價888元，點我購買。



不只是官方數據拿下第一名，網路上更是一片好評，「我也愛這罐，味道舒服，吸收也快」、「用n罐了，好用又香」、「我用第三瓶了」，可見真的是相當厲害，而且價格也不貴，有些人更是當作面膜厚敷，隔天臉超亮又細緻。

▲火山泥毛孔潔淨面膜是熱賣商品。（圖／innisfreeofficial IG）



除了穩坐冠軍的綠茶籽保濕精華，每到夏季就會大熱賣的超級火山泥毛孔潔淨面膜，也是口碑好評的商品，裡面添加來自濟州島的火山泥成分，可以吸附臉部肌膚的油脂，重現潔淨毛孔，同時也有緊緻肌膚的效果。

「Her和她」推出「韓國innisfree 綠茶籽保濕精華 80ml＋超級火山泥毛孔潔淨面膜 100ml」，原價1420元、現在只要888元，兩款經典一次到手，讓肌膚有最好的狀態，不見得要砸重金，大量好評、方便好用，就沒問題。

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