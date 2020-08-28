fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒復刻1932年首發珠寶　開放訂製經典彗星、羽毛設計

>

▲香奈兒展出104件、總值逾12億元的頂級珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）今於台北搭起了猶如巴黎芳登廣場18號總店的空間，展出104件、總值逾12億元的頂級珠寶，當中37件1932 Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列，復刻自香奈兒女士於1932年首度發表的珠寶系列，除了向她致敬的COMÈTE開放式彗星項鍊不再製，其他款式均可向品牌再訂製，價格則依當時報價而定。

▲▼CHANEL 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼CHANEL 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲香奈兒搭起猶如巴黎芳登廣場18號總店的空間展示頂級珠寶。（圖／記者陳雅韻攝）

37件1932 Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列，引領人們重回香奈兒女士突破傳統、追求自由的年代，無扣頭的COMÈTE六尾彗星開放式項鍊正是革命性之作，鑽石尾巴順著頸部鎖骨流洩而下，無比吸睛；當時她同時發表PLUME羽毛、RUBAN緞帶、太陽SOLEIL、流蘇FRINGE主題珠寶，今日香奈兒重現其風采，並開放訂製服務。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲向香奈兒女士致敬的復刻版COMÈTE開放式彗星項鍊（左），COMÈTE胸針。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）
▲香奈兒Etoile Filante長項鍊（左），Etoile Filante珠寶錶。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）
▲3種佩戴法的PLUME羽毛胸針（左），鑲嵌177.56克拉圓鑽的ART DÉCO菸盒。

經典符碼不僅於此，香奈兒的山茶花、獅子等元素同樣赫赫有名，品牌於此珠寶展集結歷來設計之大成，展出以山茶花為主題的珠寶與腕錶，款式從具象花朵、鏤空線條勾勒、到融合香奈兒寓所內一面飾有山茶花烏木屏風的設計均備，印證她曾說過的「妳有一百種方法去戴一朵花」；而獅子亦是香奈兒女士鍾愛元素，因為她的是獅子座，對於城徽為獅子的威尼斯也感情深厚，化為鑲鑽胸針，相當生動。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲鑲嵌79.80克拉美鑽的RUBAN項鍊大型款（左），中央鑲嵌3.02克拉濃彩黃鑽的SOLEIL胸針。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）
▲香奈兒Timeless獅子胸針（左）1,600,000元，DIAMANT EVANESCENT山茶花耳環。

珠寶品牌的經典符碼歷久彌新，海瑞溫斯頓（Harry Winston）以錦簇鑲嵌手法呈現從聖誕花環發想的Winston Cluster風格，近日登台亮相的藍寶石鑽石項鍊即運用馬眼型、水滴型與圓形明亮式切工鑽石排出花環模樣，點綴13顆總重約91.33克拉枕型切工藍寶石，身價高達67,380,000元。

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓頂級珠寶系列藍寶石鑽石項鍊，67,380,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）
 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Harry Winston, 海瑞溫斯頓
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

不用去日本搶了！　MIKIMOTO 聯名川久保玲項鍊開放在台下訂

不用去日本搶了！　MIKIMOTO 聯名川久保玲項鍊開放在台下訂

木村心美露美腿不及捲毛狗吸睛　靠Dior訂製姓名鞋刷存在感

木村心美露美腿不及捲毛狗吸睛　靠Dior訂製姓名鞋刷存在感

千金品味從小養成　Chaumet首推童書、冠冕入故事

千金品味從小養成　Chaumet首推童書、冠冕入故事

Dior 25億珠寶登台　珍珠當顏料玩暈染 福原愛當江宏傑時尚導師　領進腕錶世界敗Seiko 破損電話、名錶珠寶都賣　富藝斯「一站式」網拍招新客 李準基深情MV獨家曝光！周冬雨獻銀幕初吻虐戀模式on 楊丞琳被跳蚤惹毛　曬寶格麗9萬桃紅包息怒 蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服 孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面