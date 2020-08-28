香奈兒復刻1932年首發珠寶　開放訂製經典彗星、羽毛設計

▲香奈兒展出104件、總值逾12億元的頂級珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）今於台北搭起了猶如巴黎芳登廣場18號總店的空間，展出104件、總值逾12億元的頂級珠寶，當中37件1932 Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列，復刻自香奈兒女士於1932年首度發表的珠寶系列，除了向她致敬的COMÈTE開放式彗星項鍊不再製，其他款式均可向品牌再訂製，價格則依當時報價而定。

▲香奈兒搭起猶如巴黎芳登廣場18號總店的空間展示頂級珠寶。（圖／記者陳雅韻攝）

37件1932 Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列，引領人們重回香奈兒女士突破傳統、追求自由的年代，無扣頭的COMÈTE六尾彗星開放式項鍊正是革命性之作，鑽石尾巴順著頸部鎖骨流洩而下，無比吸睛；當時她同時發表PLUME羽毛、RUBAN緞帶、太陽SOLEIL、流蘇FRINGE主題珠寶，今日香奈兒重現其風采，並開放訂製服務。

▲向香奈兒女士致敬的復刻版COMÈTE開放式彗星項鍊（左），COMÈTE胸針。



▲香奈兒Etoile Filante長項鍊（左），Etoile Filante珠寶錶。



▲3種佩戴法的PLUME羽毛胸針（左），鑲嵌177.56克拉圓鑽的ART DÉCO菸盒。

經典符碼不僅於此，香奈兒的山茶花、獅子等元素同樣赫赫有名，品牌於此珠寶展集結歷來設計之大成，展出以山茶花為主題的珠寶與腕錶，款式從具象花朵、鏤空線條勾勒、到融合香奈兒寓所內一面飾有山茶花烏木屏風的設計均備，印證她曾說過的「妳有一百種方法去戴一朵花」；而獅子亦是香奈兒女士鍾愛元素，因為她的是獅子座，對於城徽為獅子的威尼斯也感情深厚，化為鑲鑽胸針，相當生動。

▲鑲嵌79.80克拉美鑽的RUBAN項鍊大型款（左），中央鑲嵌3.02克拉濃彩黃鑽的SOLEIL胸針。



▲香奈兒Timeless獅子胸針（左）1,600,000元，DIAMANT EVANESCENT山茶花耳環。



珠寶品牌的經典符碼歷久彌新，海瑞溫斯頓（Harry Winston）以錦簇鑲嵌手法呈現從聖誕花環發想的Winston Cluster風格，近日登台亮相的藍寶石鑽石項鍊即運用馬眼型、水滴型與圓形明亮式切工鑽石排出花環模樣，點綴13顆總重約91.33克拉枕型切工藍寶石，身價高達67,380,000元。

▲海瑞溫斯頓頂級珠寶系列藍寶石鑽石項鍊，67,380,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

