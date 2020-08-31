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秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

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記者王則絲／台北報導

韓女星裴秀智（Suzy）日前於社群平台上一口氣洗版了最新代言美照，在為美式服裝品牌GUESS拍攝的新一季形象中，秀智親自演繹了「SUZY’S DENIM」系列，穿上經典簡約的丹寧服裝，包覆纖腰、翹臀S曲線，其中一套率性皮衣造型，秀智以「下身失蹤」搭配過膝長襪，辣秀「絕對領域」！姣好身材盡顯。

▲秀智Guess形象。（圖／翻攝自IG）

▲秀智GUESS最新形象照。（圖／翻攝自IG@skuukzky，以下同）

幾乎零負評的女神秀智，不論是臉蛋、身材都無可挑惕，備受各大精品品牌的愛戴，同時也身為GUESS南韓地區代言人，近期韓國版GUESS特別設置了「SUZY’S DENIM」系列專區，以丹寧風服裝為主，由秀智親自拍攝形象大片示範。

▲秀智Guess形象。（圖／翻攝自IG）

只見秀智換穿多款直筒、喇吧牛仔褲裝，一雙美腿又直又長超逆天，簡單的剪裁設計十分服貼，完美包覆住秀智的S曲線，配上短版外套、緊身針織衫，雖然包緊緊，卻在舉手投足之間散發女人味。

▲秀智Guess形象。（圖／翻攝自IG）

另一套示範皮革長版風衣的造型，秀智則是以「下身失蹤」的方式來演繹，腳踩皮靴搭配過膝黑長襪，剛好露出衣襬以下到襪子以上最撩人的「絕對領域」，緊實身材一點也沒勒出贅肉，再戴上報童帽，展現霸氣的性感風格，整組形象照都大獲粉絲們好評：「秀智X GUESS Perfect！」、「是超模！」、「是我夢想中的身材。」

▲秀智Guess形象。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

秀智, SUZY, GUESS, 形象, 代言, 性感, 絕對領域
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