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譚以欣出門只要15分鐘！減法化妝術看起來就像大學生

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▲譚以欣,保養,美麗日記,What O Love,G-PLUS,Olivia。（圖／oliviawawa IG）

▲譚以欣喜歡自然感的妝效。（圖／oliviawawa IG）

記者李薇／台北報導

每個女人都希望自己看起來比外表更加年輕，手機品牌G-Plus千金譚以欣（Olivia）除了日前分享的保養秘訣，對於妝容她也是很有一套，不是上得厚厚的底妝就美，「我覺得妝容要自然，透過自信inside out，讓自己看起來更完美，搭配淡妝就有很好的效果。」

▲譚以欣,保養,美麗日記,What O Love,G-PLUS,Olivia。（圖／oliviawawa IG）

▲譚以欣覺得只要底妝做好，膚色均勻就很OK。（圖／oliviawawa IG）

女孩們常常都希望自己看起來完美無瑕，往往就會用很重的妝容，來掩蓋自己的缺點，譚以欣也表示，以前加自己做頭髮，常常至少要一個小時才能出門，粉底至少用兩種顏色、再搭配氣墊、定妝、眼妝3個顏色漸層、口紅也要很鮮豔，但現在因為保養做好，上妝反而不走這樣繁複的程序，有時候甚至簡單到不行，就可以自信的出門。

現在上妝，譚以欣的步驟簡單到不行，有時候擦個乳液混合珍珠粉，做到肌膚提亮，就可以自信的出門，如果真的需要一點妝感，就會上個防曬、拍氣墊粉餅、使用打亮做定妝、再上一點修容，底妝就搞定，「比起霧面我更喜歡光感的底妝，這樣看起來肌膚狀態比較自然。」

▲譚以欣,保養,美麗日記,What O Love,G-PLUS,Olivia。（圖／oliviawawa IG）

▲比起厚妝，譚以欣私下妝感都很自然。（圖／oliviawawa IG）

除了打底，譚以欣也會用簡單的棕色眼影做出眼睛的深邃度，搭配眼線、還有眉毛，最後使用自然感的粉紅色頰彩霜，加強好氣色，也會選用類似潤色效果的唇膏，製造出天然感的唇妝效果，看起來簡單又有好氣色。

比起過去需要1小時上妝時間，現在譚以欣出門只要15分鍾就搞定，超級快速，她也表示，「如果只能帶一樣化妝品出門的話，就會選擇氣墊粉餅，因為只要做好底妝，膚色均勻的話，少點彩妝，就會讓人覺得很乾淨。」

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關鍵字：

譚以欣, 保養, 美麗日記, What O Love, G-PLUS, Olivia
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