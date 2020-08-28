林牧潔買名錶寵女兒　雙胞胎兒子靠老公傳承

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）於台北微風廣場開設為期兩個月的期間限定店，今正式開幕，邀久未在台亮相的微風幫名媛孫瑩瑩、林牧潔與盧南君出席，收藏品牌限量錶的王陽明也偕老婆蔡詩芸一起賞錶。林牧潔透露與姊妹淘有團購衣服與包包的群組，今賞完錶可以問問是否開團買錶，她說：「我買的東西都是要給女兒的！」

▲盧南君（左起）、孫瑩瑩與林牧潔出席HUBLOT台灣首間融合的藝術期間限定店。（圖／Hublot提供，以下同）



▲林牧潔專買可以留給女兒的精品。



林牧潔育有1女2子，既然精品都是要留給長女，是否會顧及雙胞胎兒子？她說：「我會鼓勵老公多買（錶），以後才能公平分給兒子。」一打開話匣子就是媽媽經，問及是否傳承育兒經驗給懷孕4個多月的廖曉喬？她表示已分享不少坐月子、找保母的心得，透露廖曉喬與她一樣孕期沒有太多不舒服，是幸福媽咪。

▲愛錶的王陽明（左）與蔡詩芸夫婦也聯袂出席賞新錶。



▲HUBLOT融合的藝術期間限定店將展至10月19日。



愛錶成痴的王陽明，則引領老婆蔡詩芸一頭栽進名錶世界，讚她是用功的學生，對車與錶都有更多研究，蔡詩芸則嘴甜讚老公是負責任的好丈夫、好爸爸，因此尊重老公收藏名錶的嗜好，王陽明則說：「腕錶我會賣再買啦！」言下之意絕不因嗜好而昏頭。

▲HUBLOT BIG BANG ONE CLICK唇膏腕錶陶瓷款（左）602,000元，BIG BANG UNICO藍寶石彩虹腕錶2,911,000元。



HUBLOT融合的藝術期間限定店將展至10月19日，因應客群增加不少女錶款式，當中包括全球限量50只的BIG BANG UNICO藍寶石彩虹腕錶、限量100只的BIG BANG ONE CLICK唇膏腕錶陶瓷款。近日伯爵也於微風廣場專賣店舉辦Wings of Light光之羽翼頂級珠寶腕錶展，全球限量1只的蛋白石及藍寶石腕錶以16,800,000元身價，榮登展覽最高價珠寶錶寶座。

▲伯爵正於微風廣場專賣店舉辦頂級珠寶腕錶展，展出Wings of Light系列蛋白石及藍寶石腕錶16,800,000元。（圖／伯爵提供）

