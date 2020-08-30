今夏必收6款「神仙蜜粉」！持久定妝、提亮膚色還能去油頭

▲蜜粉用法多，不僅能定妝、細緻膚質還能提亮、去油膩。(圖／翻攝IG@etudeofficial、@hongsuzu)

記者張毓容／綜合報導

有些人覺得蜜粉是「雞肋」產品，用不用都無所謂，但其實蜜粉可是能左右底妝質感高低的關鍵，不僅能讓底妝完美狀態更持久，還能讓細緻平滑肌膚、提亮膚色，更能為唇彩定妝、變身另類「乾洗髮」為油膩髮絲去油變蓬鬆，一物多用，絕對是夏季裡人人必備的美肌神器。

RMK 江戶櫻透光蜜采餅，#02，7.6g，NT$1,850。

蘊含球形與板狀2種不同的粉粒子，融於肌膚般輕柔服貼展現細緻的肌理，紫丁香粉紅色調粉體中帶有細緻珠光，抑制油光的同時，更能微微增添淡柔血色感和光澤度。

LAURA MERICEI 煥顏透明蜜粉，#蜜糖色，29g，NT$1,500。



「底妝專家」LAURA MERCIER擁有多款高人氣好評底妝產品，其中許多彩妝師、美妝部落客都愛用的熱賣神品「煥顏透明蜜粉」，推出全新蜜糖新色#Honey，以低調蜜桃底色帶出溫暖、自然紅潤的光澤，為肌膚帶來好氣色。

Elegance 極緻歡顏5D蜜粉餅（30週年施華洛世奇水鑽粉盒限定版），8.8g，NT$3,300。



純手工打造的Elegance 5D蜜粉餅自上市以來，一直備受喜愛、人氣不減，可增加妝容持久度，更能帶來長效持久的透明感與細緻的肌膚紋理。今年為慶祝上市30週年，特別與施華洛世奇合作，以奢華燦亮的「施華洛世奇水鑽」妝點外盒推出限定版。

NARUKO 茶樹輕透吸油蜜粉餅，5g，NT$329。



添加多重礦物粉末微粒，兼顧輕薄妝感及優異遮瑕力，輕拍肌膚的瞬間即可收斂油光、校正肌色與柔焦瑕疵，另添加澳洲有機茶樹精油，長效維持妝容避免脫妝的同時，更能幫助對抗油痘肌。

ETUDE HOUSE 零孔慌持久控油蜜粉，5g，NT$300。



可快速達到半透明的無油粉末，可吸收肌膚多餘油脂與汗水，強化整體肌膚明亮度，但不顯粉感與肌膚紋理，除了使用在臉部肌膚外，也可用在唇部定妝或用於髮絲吸附油脂。

DHC 晶亮潤澤蜜粉，7g，NT$780。



擁有高效毛孔遮瑕及皮脂吸附功能，更添加緊緻美肌粉末，配合多種美容保濕成分，讓妝感更加完美持久的同時，亦能呵護肌膚，解決分泌過剩的皮脂問題，並維持清透無瑕感。

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