雷達夯錶新增7亮色皮錶帶　輕鬆換秒變新款

▲雷達表Captain Cook庫克船長多彩皮革快拆系列37mm款58,800元，錶帶2,800元。（圖／雷達表，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

快拆錶帶機制似乎成為錶款標準配備，雷達表（Rado）從去年下半年延燒至今的Captain Cook庫克船長系列，也加入繽紛行列，推出專賣店限定販售的活力橘、葡萄紫、莓果粉、蘋果紅、太陽黃、萊茵綠、經典藍等7種顏色的小牛皮錶帶，適用於錶徑37mm與42mm錶款，可隨心情或穿搭輕鬆更換心儀錶帶。

▲雷達表Captain Cook庫克船長多彩皮革快拆系列42mm款64900元，錶帶2,800元。



除了不同錶徑的庫克船長錶可搭配新色皮革錶帶，雷達表同時推出新款冰晶白面盤搭配同色系高科技陶瓷錶圈的女錶，搭配具有快拆系統的七排式金屬鍊帶，當然也可以從俐落鍊帶轉化為亮色皮錶帶，一次擁有2種風格。

▲雷達表Captain Cook庫克船長女仕自動腕錶冰晶白款，58,800元。

百年靈（Breitling）剛發表的Endurance Pro系列錶款，原來配備橡膠錶帶，也可上官網訂購單價約5,500元的NATO錶帶；另一大賣點是此款搭載SuperQuartz石英機芯的錶款具計時碼錶與脈搏計等功能，而外觀看似霸氣，但錶殼採品用牌獨有的Breitlight材質製作，其實非常輕盈，重量僅約60公克。

▲百年靈最新Endurance Pro腕錶配備橡膠錶帶，亦可上官網添購NATO錶帶，各92,000元。

