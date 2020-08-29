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抗老年齡再下修！「熟齡保養」贏在起跑點，提早做、老得慢

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▲▼抗老年齡下修！「熟齡保養」正夯 。（圖／品牌提供）

▲市面上越來越多針對熟齡肌推出的保養品。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

環境汙染、生活壓力等內外夾擊，使得老化年齡一直在下修，以往過了30歲才開始的抗老保養，現在25+的女生卻忙著超前部署，為的就是要比同齡女生老得慢，許多保養品牌也推出針對輕熟、熟齡肌新品，一起來了解一下。

▲▼抗老年齡下修！「熟齡保養」正夯 。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 乳香緊緻卸妝潔顏凝膏，100g，1,750元。

隨著年齡增長，油脂自然分泌減少，使皮膚暴露於外界的保護越來越少，熟齡肌膚更需要慎重地選擇臉部清潔商品，使用兼具天然成份與滋養配方的商品，去除日常雜質和彩妝，同時為脆弱乾燥肌膚保留水分，溫和地滋養肌膚。

▲▼抗老年齡下修！「熟齡保養」正夯 。（圖／品牌提供）

▲EVE LOM 全能多效賦活乳，50ml，3,450元。

抗老產品也能很清爽，EVE LOM 推出全能多效賦活乳，主打輕盈、無油感，讓害怕油膩厚重感的輕熟齡肌膚也有新選擇。 內含高度的抗氧化力幫助細胞對抗自由基的傷害、恢復肌膚彈性，妝前使用還可以幫助妝感更服貼。

▲▼抗老年齡下修！「熟齡保養」正夯 。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 奢潤進化晶亮防護露，SPF50+/PA++++，30ml，1,000元。

熟齡肌最常見的困擾就是肌膚乾燥又暗沉，膠原蛋白流失、紫外線、空汙襲擊都使得肌膚防護力降低。怡麗絲爾推出一瓶具有妝前打底、防曬隔離、潤色打亮三大功效，提供熟齡肌完整防護和妝前養分補給。

▲▼抗老年齡下修！「熟齡保養」正夯 。（圖／品牌提供）

▲Elemental Herbology 洋甘菊玫瑰修護舒緩油，15ml，1,500元。

質地細緻的洋甘菊玫瑰修護舒緩油，結合散發蘋果蜜香的洋甘菊，以及奢華的大馬士革玫瑰香氣，舒緩肌膚同時放鬆緊繃的身心狀況。特別推薦輕熟肌齡初老現象使用，敏感膚質也適用。

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關鍵字：

抗老, 輕熟齡, 熟齡, 保養, 推薦
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