fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／日本「神顏模特」森繪梨佳的美肌6大秘訣　兩段式乳霜必學

>

▲▼日本神顏模特森繪梨佳的美肌6秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲▼日本神顏模特森繪梨佳的美肌6秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲森繪梨佳是各大日雜都常見的神級模特兒。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@official_mori_erika、@cosmoyamaguchi

有在看日雜的人一定都會認識在各大日本雜誌出鏡率超高的人氣模特兒—森繪梨佳，就算叫不出她的名字，也一定對她那張精緻甜美臉孔有印象，不管化什麼妝都超美、男女通吃的森繪梨佳，甚至被封為「日妝教主」、「美妝種草機」。除了人見人愛的神級美顏，她那細緻透亮、近乎無毛孔的白皙美肌更是讓人羨慕，她就曾在雜誌上公開自己的美肌保養秘訣，原來好肌膚全靠做好以下6件事。

▲▼日本神顏模特森繪梨佳的美肌6秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲平時頻繁上妝讓她在清潔時很注意盡量不增加肌膚負擔。

清潔時盡量減少肌膚負擔

因為工作關係，平時經常要化妝，所以她在清潔保養上會盡量減少肌膚的負擔，卸妝時會使用不需要二次卸妝的卸妝油。

保養第一步驟是肌底液

清潔後她第一個步驟會用肌底液打底，擠出適當用量在手上，從額頭、兩頰等處塗上，可使後續使用化妝水時快速滲透進肌膚。

化妝水至少上兩次

她認為保濕是打造美肌的關鍵，上完肌底液後就用化妝水補充水分，她喜歡用保濕力強，但上臉不會黏膩的保濕化妝水。平常時將化妝水拍上臉兩次，肌膚特別乾燥時會擦三次，輕拍到化妝水徹底被肌膚吸收後再進行下一步保養。

▲▼日本神顏模特森繪梨佳的美肌6秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌膚細緻白皙的她一年四季都很注重美白保養。

一年四季都注重美白

保持白皙透亮的肌膚也是讓妝容變得更上鏡的秘訣，所以她一年四季都會做好美白保養，精華液就選擇有美白功能的，幫助提升肌膚的透明感。塗美白精華時她會先塗在臉頰和肌膚較為暗沈的地方，再延展到全臉，接著手掌輕輕按壓全臉。除了臉部，連脖子她也會塗上，防止臉部和頸部出現色差。

兩段式塗抹乳霜

上完精華液後她會先塗一次乳霜，幫助保濕、鎖住保養成分。她喜歡用質地濃稠一點的乳霜，塗抹時注意不要摩擦皮膚，均勻延展到全臉後，像是把乳霜按進肌膚裡，輕輕按壓全臉讓乳霜融入肌膚。在睡前她會再塗抹一次乳霜，徹底做好保濕。

▲▼日本神顏模特森繪梨佳的美肌6秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲在狀態較差的時候她會利用面膜密集保養肌膚，尤其會使用保濕效果好的面膜。

每月敷面膜2次

在肌膚狀態比較不好或有重要場合、拍攝前，她會敷面膜密集滋潤保養肌膚，提升皮膚狀態。她喜歡用保濕力強的面膜，讓肌膚變得更通透，每個月大概會敷兩次。

►星・變美／「最強童顏」楊丞琳5招養出逆齡仙女肌　0脖紋全靠一關鍵

►星・變美／張鈞甯公開瘦身菜單！一日三餐照吃不挨餓，早餐超豐富

►「日本第一美魔女」水谷雅子52歲逆齡神顏！每日必做9個保養習慣

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星變美, 森繪梨佳, 模特兒, 日雜, model, 保養, 護膚, 美肌, 秘訣, 日本
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

日本「手寫Memo手機殼」引熱議　還可重複書寫！健忘症患者很需要

日本「手寫Memo手機殼」引熱議　還可重複書寫！健忘症患者很需要

徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼

徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼

報復性爬山開始！5大登山靴品牌推薦　金宇彬、朴信惠都穿這雙 69元凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏，效果絕對超越專櫃保養 韓式「炸雞軟糖」敢吃嗎？油亮外皮像沾辣醬　竟跟醃蘿蔔棉花糖是絕配 8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻 對不起，你們真的不適合！6大星座組合請保持距離　天蠍+金牛只會互相踐踏 XPARK、IKEA讓桃園青埔成最夯景點！特搜周邊8家必吃美食 抗老年齡再下修！「熟齡保養」贏在起跑點，提早做、老得慢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面