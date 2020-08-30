星・變美／日本「神顏模特」森繪梨佳的美肌6大秘訣　兩段式乳霜必學

▲森繪梨佳是各大日雜都常見的神級模特兒。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@official_mori_erika、@cosmoyamaguchi

有在看日雜的人一定都會認識在各大日本雜誌出鏡率超高的人氣模特兒—森繪梨佳，就算叫不出她的名字，也一定對她那張精緻甜美臉孔有印象，不管化什麼妝都超美、男女通吃的森繪梨佳，甚至被封為「日妝教主」、「美妝種草機」。除了人見人愛的神級美顏，她那細緻透亮、近乎無毛孔的白皙美肌更是讓人羨慕，她就曾在雜誌上公開自己的美肌保養秘訣，原來好肌膚全靠做好以下6件事。

▲平時頻繁上妝讓她在清潔時很注意盡量不增加肌膚負擔。



清潔時盡量減少肌膚負擔



因為工作關係，平時經常要化妝，所以她在清潔保養上會盡量減少肌膚的負擔，卸妝時會使用不需要二次卸妝的卸妝油。

保養第一步驟是肌底液



清潔後她第一個步驟會用肌底液打底，擠出適當用量在手上，從額頭、兩頰等處塗上，可使後續使用化妝水時快速滲透進肌膚。

化妝水至少上兩次



她認為保濕是打造美肌的關鍵，上完肌底液後就用化妝水補充水分，她喜歡用保濕力強，但上臉不會黏膩的保濕化妝水。平常時將化妝水拍上臉兩次，肌膚特別乾燥時會擦三次，輕拍到化妝水徹底被肌膚吸收後再進行下一步保養。

▲肌膚細緻白皙的她一年四季都很注重美白保養。



一年四季都注重美白



保持白皙透亮的肌膚也是讓妝容變得更上鏡的秘訣，所以她一年四季都會做好美白保養，精華液就選擇有美白功能的，幫助提升肌膚的透明感。塗美白精華時她會先塗在臉頰和肌膚較為暗沈的地方，再延展到全臉，接著手掌輕輕按壓全臉。除了臉部，連脖子她也會塗上，防止臉部和頸部出現色差。

兩段式塗抹乳霜



上完精華液後她會先塗一次乳霜，幫助保濕、鎖住保養成分。她喜歡用質地濃稠一點的乳霜，塗抹時注意不要摩擦皮膚，均勻延展到全臉後，像是把乳霜按進肌膚裡，輕輕按壓全臉讓乳霜融入肌膚。在睡前她會再塗抹一次乳霜，徹底做好保濕。

▲在狀態較差的時候她會利用面膜密集保養肌膚，尤其會使用保濕效果好的面膜。



每月敷面膜2次



在肌膚狀態比較不好或有重要場合、拍攝前，她會敷面膜密集滋潤保養肌膚，提升皮膚狀態。她喜歡用保濕力強的面膜，讓肌膚變得更通透，每個月大概會敷兩次。

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