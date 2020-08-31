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「第一個要求只是障眼法」善用4個心理學小技巧讓人難以拒絕你！

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▲▼善用4個心理學技巧讓人無法拒絕你。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

常常羨慕別人說話好有說服力？好奇為何有些人總能讓別人答應他們的請求？其實除了交情好，會說話也很重要，而懂得運用心理學技巧，更能把話說得打動人心。快學會善用以下4個心理學小技巧，就能更容易說服別人，獲得他人的認同或接受你的請求。

▲▼善用4個心理學技巧讓人無法拒絕你。（圖／翻攝unsplash）

1.趁人疲憊時說出請求

心理學研究發現，當人處於疲憊狀態時，很容易被他人的話語引導，不論是陳述事情或是請求。所以你可以趁著對方疲倦時提出請求，或許你不會收到明確的答覆，但可能會得到「我晚一點看看」、「我明天再來處理」這類的回覆，而等到第二天，他們很可能就會去處理這件事，因為人通常會傾向遵守諾言，自然而然就會盡量完成自己曾經答應過的事。

▲▼善用4個心理學技巧讓人無法拒絕你。（圖／翻攝unsplash）

2.交談時經常點頭

其實人很容易模仿週遭人的行為舉止，尤其是帶有積極意味的行為，想要更有說服力的話，可以在交談的過程中做出有積極意義的動作。像是在談話過程中時不時做出點頭動作，與你交談的人也會不由自主的點頭，而行為會影響到心理，接下來你想要說服對方的機會也會因此增加。

▲▼善用4個心理學技巧讓人無法拒絕你。（圖／翻攝unsplash）

3.利用內疚感以退為進

可以故意先說出一個有點誇張荒謬的主意，讓對方拒絕，通常這時大部分人因為先前的拒絕，而心裡多少都會有一些內疚感，再趁這時候說出你真正的想法或要求，就會更容易被接受。簡單來說，第一個只是障眼法，把真正的訴求放到第二階段再提出。

▲▼善用4個心理學技巧讓人無法拒絕你。（圖／翻攝unsplash）

4.利用故事帶動對方情緒

人在情緒波動的情況下，更容易被說服，像是談論夢想、講故事、群眾氛圍、恐嚇或驚嚇等都是常用的調動情緒方法。比如很多演講或辯論時都會用一個故事當作例子，甚至是說話者親身經歷的故事，這是因為人很容易被故事的氛圍所影響，沈浸其中，而一旦對方的情緒亂了，就會更容易攻破他內心的防備，進而同意、接受你的理論或請求。

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關鍵字：

心理學, 社交, 人際關係, 拒絕, 說話, 技巧
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